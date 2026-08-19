A mulher foi presa por agentes e teria confessado a sua participação no crimeReprodução/Polícia Civil
Segundo a Polícia Civil, Michele é apontada como autora do homicídio de Edson Alves Pinto, ocorrido na Rua Albertino Araújo, na Penha Circular e teria confessado o crime aos investigadores. Ela teria dito ainda que seu companheiro também teria participado dos fatos que culminaram na morte da vítima.
Ainda de acordo com a especializada, os agentes encontraram e apreenderam a faca que teria sido utilizada no assassinato. O material será submetido à perícia e fará parte do conjunto de provas reunido pela investigação.
Michele foi autuada em flagrante e permanece à disposição da Justiça. A Delegacia de Homicídios da Capital continua apurando as circunstâncias do crime e a participação do segundo suspeito.
A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para esclarecer completamente a dinâmica do homicídio e responsabilizar todos os envolvidos.
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