A mulher foi presa por agentes e teria confessado a sua participação no crime - Reprodução/Polícia Civil

A mulher foi presa por agentes e teria confessado a sua participação no crimeReprodução/Polícia Civil

Publicado 19/08/2026 17:27





Segundo a Polícia Civil, Michele é apontada como autora do homicídio de Edson Alves Pinto, ocorrido na Rua Albertino Araújo, na Penha Circular e teria confessado o crime aos investigadores. Ela teria dito ainda que seu companheiro também teria participado dos fatos que culminaram na morte da vítima.



Ainda de acordo com a especializada, os agentes encontraram e apreenderam a faca que teria sido utilizada no assassinato. O material será submetido à perícia e fará parte do conjunto de provas reunido pela investigação.



Michele foi autuada em flagrante e permanece à disposição da Justiça. A Delegacia de Homicídios da Capital continua apurando as circunstâncias do crime e a participação do segundo suspeito.



A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para esclarecer completamente a dinâmica do homicídio e responsabilizar todos os envolvidos. Rio - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam , nesta terça-feira (18), uma mulher suspeita de matar um idoso na Penha Circular, Zona Norte do Rio. Identificada como Michele da Costa Soares, ela foi localizada em sua residência, no bairro de Olaria.Segundo a Polícia Civil, Michele é apontada como autora do homicídio de Edson Alves Pinto, ocorrido na Rua Albertino Araújo, na Penha Circular e teria confessado o crime aos investigadores. Ela teria dito ainda que seu companheiro também teria participado dos fatos que culminaram na morte da vítima.Ainda de acordo com a especializada, os agentes encontraram e apreenderam a faca que teria sido utilizada no assassinato. O material será submetido à perícia e fará parte do conjunto de provas reunido pela investigação.Michele foi autuada em flagrante e permanece à disposição da Justiça. A Delegacia de Homicídios da Capital continua apurando as circunstâncias do crime e a participação do segundo suspeito.A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para esclarecer completamente a dinâmica do homicídio e responsabilizar todos os envolvidos.

Policiais do 16º BPM (Olaria) foram acionados para uma ocorrência de homicídio na Rua Albertino Araújo. No local, encontraram o corpo de um homem com sinais de espancamento. Segundo os militares, Edson apresentava sinais de agressão física. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) do Rio.

A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa de Michele da Costa Soares. O espaço segue aberto para posicionamentos.