Publicado 20/08/2026 00:00

A Justiça do Trabalho suspendeu as demissões de 1.900 funcionários da Casas Bahia, decididas na mesma semana em que a empresa pediu recuperação judicial com R$ 17,3 bilhões em dívidas. Restabelecer contratos não restabelece as 298 lojas em fechamento e pode piorar ainda mais a situação da empresa.

O TSE discutiu a portas fechadas as regras para inteligência artificial e pesquisas eleitorais — sem data marcada para julgar. As campanhas já estão nas ruas, e o regulamento segue em elaboração. Define-se o jogo com os jogadores em campo e a partida rolando. Tem tudo para dar errado.