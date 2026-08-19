Sede do Governo do Estado fica localizada no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio - Divulgação

Sede do Governo do Estado fica localizada no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul do RioDivulgação

Publicado 19/08/2026 20:33 | Atualizado 19/08/2026 20:39

Rio — Os candidatos ao Governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2026 tiveram uma quarta-feira (19) movimentada, com agendas que incluíram entrevistas, sabatinas, caminhadas, panfletagens, encontros com apoiadores, gravações e atividades partidárias. Desde o último domingo (16), os concorrentes estão autorizados a realizar atos de campanha, como comícios, carreatas, passeatas, distribuição de material gráfico e propaganda pela internet.

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