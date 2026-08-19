Sede do Governo do Estado fica localizada no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul do RioDivulgação
Candidato do Partido Social Democrata (PSD), Eduardo Paes cumpriu uma extensa agenda na Região dos Lagos. A programação começou às 8h30, em Cabo Frio, com uma caminhada na Estrada Velha de Búzios, em frente ao Hospital do Jardim Esperança Otime Cardoso dos Santos. Às 10h30, Paes seguiu para Búzios, onde participou de uma caminhada com concentração em frente à Igreja de Santa Rita, em Manguinhos.
Ao meio-dia, às 12h30, o candidato esteve em São Pedro da Aldeia, na Praça do Canhão. Depois, às 14h, passou por Iguaba, com concentração na Arena Sport. A agenda na Região dos Lagos terminou às 15h30, em Araruama, na Avenida Getúlio Vargas, no Centro.
Anthony Garotinho, do Republicanos, começou o dia às 8h30 com uma entrevista ao programa Matinal Amado Mundo, do jornalista Guilherme Amado, transmitida ao vivo pela internet. Às 13h30, participou de uma sabatina no programa Balanço Geral, da Record. À noite, às 19h, esteve em Volta Redonda, no Sul Fluminense, para o lançamento da candidatura a deputado federal de Zoinho.
André Marinho, do partido Novo, participou às 13h20 de uma entrevista ao canal My News, transmitida ao vivo pela internet. Às 16h, realizou caminhada e panfletagem no Terreirão, na Avenida das Américas, Recreio dos Bandeirantes
Douglas Ruas, candidato do Partido Liberal (PL), participou, às 14h, de uma sabatina da Veja, transmitida ao vivo. Às 19h, esteve em um encontro com mães atípicas no Edifício RB1, na Avenida Rio Branco, número 1, no Centro do Rio.
Já o candidato do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), William Siri começou a agenda às 9h, com a gravação de um programa eleitoral. Às 14h, participou de uma sessão plenária na Câmara de Vereadores, na Cinelândia. Às 18h, esteve no lançamento da candidatura de Chico Alencar a deputado federal, na Avenida Rio Branco, 185, no Centro. O evento contou com a presença de Frei Betto.
Juliete Pantoja, da Unidade Popular (UP), participou às 16h de uma panfletagem nas proximidades do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em Nova Iguaçu. Às 19h, participou de uma reunião com apoiadores no Jardim Continental, também em Nova Iguaçu.
No Norte Fluminense, Coronel Busnello, do Missão, visitou o Porto do Açu, em São João da Barra, entre 10h45 e 15h. Às 18h30, participou de um encontro com apoiadores em Campos dos Goytacazes.
Cyro Garcia, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU), dedicou a manhã a reuniões internas com a militância do partido. Durante a tarde, o candidato participou da gravação de vídeos de campanha.
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