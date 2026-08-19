Mocidade promove programação gratuita com aula de gastronomia e serviços na Quadra da VintémDivulgação
Aula de Gastronomia
O workshop gastronômico acontece das 13h às 17h, e será ministrado pelo Instituto Gourmet, oferecendo até 40 vagas. A iniciativa busca proporcionar aos participantes uma oportunidade de aprendizado e qualificação na área gastronômica, aproximando a comunidade de possibilidades de formação e inserção profissional.
As vagas são limitadas e as inscrições estão sendo realizadas previamente. As informações podem ser consultadas no perfil oficial da escola no Instagram.
Ação Social Celia Andrade
Das 9h às 13h, a Quadra da Vintém recebe a 3ª edição da Ação Social Célia Andrade. Entre os serviços disponibilizados estão atendimento com nutricionista e cardiologista, realização de eletrocardiograma, atendimento odontológico, isenção para emissão de documentos, aferição de pressão arterial e glicose, atendimento pedagógico e assistência social.
Serviço
Workshop Gastronômico – Mocidade + Instituto Gourmet
Quinta-feira (20), das 13h às 17h
Local: Quadra da Vintém – Padre Miguel
Endereço: Rua Cel. Tamarindo, 38 - Bangu, Rio de Janeiro
Entrada: Gratuita
Inscrições e informações: perfil oficial da Mocidade no Instagram
3ª Ação Social Célia Andrade
Sábado (22), das 9h às 13h
Local: Quadra da Vintém – Padre Miguel
Endereço: Rua Cel. Tamarindo, 38 - Bangu, Rio de Janeiro
Entrada: Grátis
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