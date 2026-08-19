Rio - Um balão atingiu o telhado de um imóvel no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio, na noite desta terça-feira (19). O artefato iluminado, que carregava uma imagem do Cristo Redentor, causou um princípio de incêndio, logo controlado pelas pessoas no local. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a queda e o grupo de baloeiros correndo atrás do material para recuperá-lo.
Veja o vídeo
Balão atingiu telhado de um imóvel no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio, e causou um princípio de incêndio
Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 3° BPM (Méier) foram acionados e se deslocaram em uma viatura para a Rua Martins Lage, onde o balão caiu. No entanto, as equipes não localizaram os envolvidos na ação criminosa.
De acordo com a corporação, o batalhão realiza ações em conjunto com o Comando de Polícia Ambiental (CPAM), para desarticular grupos de baloeiros que atuam em toda a região do Grande Méier. Os militares atuam por meio do setor de inteligência para identificar os criminosos que soltaram o artefato no Engenho Novo.
Soltar balões é crime ambiental no Brasil. A prática é proibida por lei devido ao risco de incêndios em áreas urbanas e de vegetação, além de representar perigo para residências, redes elétricas, aeronaves e para a população. A legislação prevê pena de detenção e multa para quem fabricar, vender, transportar ou soltar.
A PM reforça ainda a importância do acionamento de nossas equipes diante de situações flagrantes via App 190 RJ e Central 190, assim como dos registros em delegacia.
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