Cláudio Rafael Landeiro Moreira tinha 37 anos e foi assassinado após ser confundido com ladrão - Reprodução/Redes sociais

Cláudio Rafael Landeiro Moreira tinha 37 anos e foi assassinado após ser confundido com ladrãoReprodução/Redes sociais

Publicado 19/08/2026 19:45

Rio — A dor de perder um irmão de forma brutal se mistura à busca por respostas na família de Cláudio Rafael Landeiro Moreira, conhecido como Bart, de 37 anos. Ele morreu após ser espancado em Copacabana, na Zona Sul, depois de ser confundido com um ladrão. Enquanto a família tenta lidar com a tragédia, a Polícia Civil investiga a participação de cada pessoa envolvida nas agressões.