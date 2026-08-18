Imagens mostram vítima saindo do prédio com a bicicleta - Reprodução/Rede Social

Imagens mostram vítima saindo do prédio com a bicicletaReprodução/Rede Social

Publicado 18/08/2026 10:32

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Segundo familiares e amigos, ele não tinha passagens pela polícia e não era criminoso. "Conheço ele desde a infância, estudei com ele, era meu vizinho de rua e amigo. Garoto bom e não roubava ninguém, quando estava precisando de alguma coisa, sempre pedia. Ele não merecia isso. Muito triste! Força pra família", disse um amigo."Era um irmão pra mim. Muita covardia! Independente se esse segurança não queria que chegasse ao que chegou, ele foi o estopim desse incêndio que levou ao óbito de um rapaz que não fez nada de errado. Como alguém acha que uma bicicleta não é sua e bate até a morte?", lamentou outro."Conheci o Rafael 'Bart', gente boa, pessoa do bem que de um tempo pra cá passava por problemas psicológicos. Isso é um absurdo, a justiça precisa ser feita contra esse ‘segurança’, esses motoboys e todos aqueles que incentivam essas coisas! Todos nós sabemos quem são!", afirmou mais um.