No local, os militares descobriram que a moto envolvida no acidente havia sido roubadaReprodução / Redes sociais
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionados para atender a um acidente de trânsito. No local, os militares descobriram que a moto envolvida no acidente havia sido roubada.
O condutor e o garupa da moto acabaram socorridos por militares do Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. A corporação afirmou ter sido acionada por volta das 21h27. Em seguida, os suspeitos foram encaminhados à 38ª DP (Brás de Pina), onde a ocorrência acabou registrada.
A reportagem procurou a Rio Ônibus, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.
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