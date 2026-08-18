No local, os militares descobriram que a moto envolvida no acidente havia sido roubada - Reprodução / Redes sociais

No local, os militares descobriram que a moto envolvida no acidente havia sido roubadaReprodução / Redes sociais

Publicado 18/08/2026 08:26

Rio - Um acidente de trânsito entre um ônibus e uma motocicleta, na noite desta segunda-feira (17), deixou duas pessoas feridas, na Rua Bulhões Marcial, em Parada de Lucas , Zona Norte.





De acordo com a Polícia Militar, agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionados para atender a um acidente de trânsito. No local, os militares descobriram que a moto envolvida no acidente havia sido roubada.



O condutor e o garupa da moto acabaram socorridos por militares do Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. A corporação afirmou ter sido acionada por volta das 21h27. Em seguida, os suspeitos foram encaminhados à 38ª DP (Brás de Pina), onde a ocorrência acabou registrada.



A reportagem procurou a Rio Ônibus, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto. LEIA MAIS! Polícia prende suspeito de extorquir comerciantes em Campo Grande De acordo com a Polícia Militar, agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionados para atender a um acidente de trânsito. No local, os militares descobriram que a moto envolvida no acidente havia sido roubada.O condutor e o garupa da moto acabaram socorridos por militares do Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na PenhaA corporação afirmou ter sido acionada por volta das 21h27. Em seguida, os suspeitos foram encaminhados à 38ª DP (Brás de Pina), onde a ocorrência acabou registrada.A reportagem procurou a Rio Ônibus, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.