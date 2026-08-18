No local, os militares descobriram que a moto envolvida no acidente havia sido roubadaReprodução / Redes sociais

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Alexia Gomes
Rio - Um acidente de trânsito entre um ônibus e uma motocicleta, na noite desta segunda-feira (17), deixou duas pessoas feridas, na Rua Bulhões Marcial, em Parada de Lucas, Zona Norte. 
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De acordo com a Polícia Militar, agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionados para atender a um acidente de trânsito. No local, os militares descobriram que a moto envolvida no acidente havia sido roubada.

O condutor e o garupa da moto acabaram socorridos por militares do Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. A corporação afirmou ter sido acionada por volta das 21h27. Em seguida, os suspeitos foram encaminhados à 38ª DP (Brás de Pina), onde a ocorrência acabou registrada.

A reportagem procurou a Rio Ônibus, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.
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No local, os militares descobriram que a moto envolvida no acidente havia sido roubada
Passageiros andando no meio da via para chegar à próxima estação