Passageiros andando no meio da via para chegar à próxima estação - Reprodução / Redes sociais

Passageiros andando no meio da via para chegar à próxima estaçãoReprodução / Redes sociais

Publicado 18/08/2026 09:24

Rio - Um trem apresentou uma falha e parou entre as estações Realengo e Magalhães Bastos, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta terça-feira (18). O problema foi registrado por volta das 7h10 e fez com que passageiros precisassem caminhar pela via férrea até a estação, onde seriam acomodados em outra composição para seguir viagem.





No trecho onde ocorreu a falha, porém, os trens circulam temporariamente com restrição de velocidade devido à presença de passageiros na via. Procurada, a Trens RJ informou que a composição foi removida às 8h18 e, com isso, a operação ficou normalizada. Além disso, a concessionária comunicou que investiga as causas da ocorrência.

LEIA MAIS! Tentativa de assalto acaba em colisão entre moto e ônibus na Zona Norte No trecho onde ocorreu a falha, porém, os trens circulam temporariamente com restrição de velocidade devido à presença de passageiros na via. Procurada, a Trens RJ informou que a composição foi removida às 8h18 e, com isso, a operação ficou normalizada. Além disso, a concessionária comunicou que investiga as causas da ocorrência.

Nas redes sociais, passageiros criticaram a situação e compartilharam imagens nos trilhos do trem. "Mais um trem parado na hora do povo ir trabalhar. Você paga quase R$ 8 na passagem para ficar no meio do caminho, andando em cima das pedras", lamentou um perfil.

"Todo dia é um problema na operação da Trens RJ. Hoje, o trem parou entre as estações Realengo e Magalhães Bastos e nenhuma comunicação ou suporte da equipe. Todos dentro do trem fechado e apagado", escreveu outro.