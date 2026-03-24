Máscaras usadas pelo criminoso foram apreendidas durante a ação da Polícia CivilDivulgação
A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), após trabalho de monitoramento e inteligência. Contra o homem, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por roubo.
De acordo com as investigações, Patrick Silva Sales, de 27 anos, atuava de forma recorrente e com violência ou grave ameaça às vítimas, sendo uma figura já conhecida na região.
Ainda segundo a Polícia Civil, ele utilizava máscaras inspiradas em personagens de filmes e séries para dificultar a identificação durante os assaltos.
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