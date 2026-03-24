Máscaras usadas pelo criminoso foram apreendidas durante a ação da Polícia Civil - Divulgação

Máscaras usadas pelo criminoso foram apreendidas durante a ação da Polícia CivilDivulgação

Publicado 24/03/2026 09:42

Rio - Um criminoso conhecido como "Mascarado" foi preso nesta terça-feira (24), na Rua Parima, em Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio, acusado de cometer uma série de roubos. Com disfarces como o usado por ladrões na série "La Casa de Papel", ele agia com violência durante os crimes.



A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), após trabalho de monitoramento e inteligência. Contra o homem, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por roubo.



De acordo com as investigações, Patrick Silva Sales, de 27 anos, atuava de forma recorrente e com violência ou grave ameaça às vítimas, sendo uma figura já conhecida na região.



Ainda segundo a Polícia Civil, ele utilizava máscaras inspiradas em personagens de filmes e séries para dificultar a identificação durante os assaltos.

Durante a ação, os agentes localizaram Patrick em um imóvel e apreenderam duas máscaras. O caso segue sob investigação para identificar possíveis outros delitos cometidos pelo preso.

