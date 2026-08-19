CET-Rio anunciou substituição das placas do Rio Rotativo Digital em Copacabana - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

CET-Rio anunciou substituição das placas do Rio Rotativo Digital em CopacabanaReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 19/08/2026 14:45 | Atualizado 19/08/2026 14:46

O DIA esteve no local, no início da tarde desta quarta-feira (19). Rio - A Companhia de Engenharia de Tráfego do RJ (CET-Rio) informou que está providenciando a substituição das placas do Rio Rotativo Digital na Rua Almirante Gonçalves, em Copacabana, na Zona Sul. As sinalizações foram depredadas no sábado (15).esteve no local, no início da tarde desta quarta-feira (19).

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Entre a altura dos números 29, onde ocorreu a retirada das sinalizações, e 23, a reportagem flagrou apenas placas do sistema antigo do Rio Rotativo. Inclusive, alguns veículos estavam com talões de papel, como eram cobrados os estacionamentos antes da implantação do programa digital, integrado ao aplicativo Jaé. O CET-Rio também comunicou que as placas serão substituídas nesta quarta.

Segundo a Polícia Militar, até o momento, a corporação não localizou registro de acionamento para a ocorrência. Também não há informações a respeito do registro de ocorrência e investigação da Polícia Civil a respeito da depredação.

Rio Rotativo Digital

O Rio Rotativo Digital foi implementado no dia 17 de julho em cerca de 900 vagas no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul. Em 10 de agosto, a prefeitura ampliou o programa para a orla do Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon. Na próxima segunda-feira (24), a operação será estendida para São Conrado, na Zona Sul; Barra da Tijuca, Zona Sudoeste; e Tijuca, Zona Norte.

O projeto substituiu os antigos talões de papel por um sistema totalmente digital. Ao estacionar em uma vaga sinalizada, o motorista deve acessar o aplicativo Jaé, selecionar a opção Rio Rotativo, confirmar automaticamente o endereço identificado pelo GPS, informar a placa do veículo e escolher o período de permanência. O pagamento pode ser realizado por Pix ou cartão de crédito diretamente no aplicativo.



A tarifa é de R$ 2 para até duas horas de estacionamento, podendo ser renovada até o limite máximo de seis horas, conforme as regras do sistema. Após esse período, o veículo estará sujeito às normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

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