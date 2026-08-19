Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu o funcionamento de quatro empresas de voo panorâmico no Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu o funcionamento de quatro empresas de voo panorâmico no RioReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 19/08/2026 12:03 | Atualizado 19/08/2026 14:31





De acordo com a Anac, os fiscais encontraram irregularidades em quatro empresas: Voo Rio Panorâmico (VRP), Broad Fly, Nobre Turismo e Mr. Top Fly.



Após a suspensão, nesta terça-feira (18), a VRP, responsável pelo helicóptero que caiu e matou quatro pessoas na região da Vista Chinesa, na Zona Norte, no início do mês, foi a única que respondeu os questionamentos da reportagem. Ao DIA, o advogado Arnaldo Muniz afirmou que a determinação é um "procedimento interno da Anac para que a empresa possa comprovar o cumprimento das exigências" e que a empresa está trabalhando para cumprir o exigido.



Nesta quarta-feira, a reportagem voltou a entrar em contato com as demais companhias. A Nobre Turismo, foi contactada através de mensagem no WhatsApp às 10h06 e não retornou. A empresa continua disponibilizando o catálogo com os valores de voos panorâmicos. Pela mesma plataforma, O DIA também entrou em contato com a Mr. Top Fly, às 10h09. A Broad Fly não respondeu aos questionamentos feitos no e-mail enviado às 10h17. Rio - Três das quatro empresas de voo panorâmico de helicóptero no Rio que foram suspensas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) ainda não se manifestaram até o fim da manhã desta quarta-feira (19), um dia após a medida anunciada em conjunto com a Prefeitura do Rio. As fiscalizações se intensificaram depois que acidentes recentes com este tipo de aeronave deixaram mortos na cidade.De acordo com a Anac, os fiscais encontraram irregularidades em quatro empresas:Após a suspensão, nesta terça-feira (18), a VRP, responsável pelo helicóptero que caiu e matou quatro pessoas na região da Vista Chinesa, na Zona Norte, no início do mês, foi a única que respondeu os questionamentos da reportagem. Ao, o advogado Arnaldo Muniz afirmou que a determinação é um "procedimento interno da Anac para que a empresa possa comprovar o cumprimento das exigências" e que a empresa está trabalhando para cumprir o exigido.Nesta quarta-feira, a reportagem voltou a entrar em contato com as demais companhias. A Nobre Turismo, foi contactada através de mensagem no WhatsApp às 10h06 e não retornou. A empresa continua disponibilizando o catálogo com os valores de voos panorâmicos. Pela mesma plataforma,também entrou em contato com a Mr. Top Fly, às 10h09. A Broad Fly não respondeu aos questionamentos feitos no e-mail enviado às 10h17.





O espaço segue aberto para eventuais manifestações.



Fiscalizações de voos panorâmicos no Rio



Segundo a Anac, 12 empresas possuem autorização para a prática no município. Até esta terça, nove haviam sido fiscalizadas. A capital tem 46 helicópteros disponíveis para realizar esses passeios. Dos 18 já fiscalizados, nove sofreram suspensões.



"Até hoje, 50% das atividades de voos panorâmicos da cidade estão com alguma irregularidade. Esse é um número preocupante e altíssimo. É um cenário complexo de fiscalização. Nós já vínhamos no processo de fiscalização desde março. O que fizemos após os acidentes foi intensificar o trabalho de inteligência. Com esse processo de intensificação, tivemos alguns resultados. Sabemos que esse setor precisa de um olhar mais de perto", destacou Tiago Faierstein, diretor-presidente da Anac, nesta terça-feira.



Acidentes recentes deixaram diversas vítimas



, em 8 de agosto. O velório de Rocío Cubillos, de 59 anos, Wendy Manrique, de 37, e Sofía Murillo, de 17 As empresas também foram questionadas sobre como está a situação com reservas futuras, já que não poderão operar passeios deste tipo, mas apenas a VRP respondeu, dizendo que não fecha pacotes desde o acidente na Vista Chinesa.O espaço segue aberto para eventuais manifestações.Segundo a Anac, 12 empresas possuem autorização para a prática no município. Até esta terça, nove haviam sido fiscalizadas. A capital tem 46 helicópteros disponíveis para realizar esses passeios. Dos 18 já fiscalizados, nove sofreram suspensões."Até hoje, 50% das atividades de voos panorâmicos da cidade estão com alguma irregularidade. Esse é um número preocupante e altíssimo. É um cenário complexo de fiscalização. Nós já vínhamos no processo de fiscalização desde março. O que fizemos após os acidentes foi intensificar o trabalho de inteligência. Com esse processo de intensificação, tivemos alguns resultados. Sabemos que esse setor precisa de um olhar mais de perto", destacou Tiago Faierstein, diretor-presidente da Anac, nesta terça-feira. Três turistas colombianas e um piloto morreram na queda do helicóptero na região da Vista Chinesa , em 8 de agosto. O velório de Rocío Cubillos, de 59 anos, Wendy Manrique, de 37, e Sofía Murillo, de 17 aconteceu no Crematório e Cemitério da Penitência , no Caju, Zona Portuária, no último domingo (16). A família optou pela cremação.