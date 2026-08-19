Luciano Mattos disse que 'Estamos no caminho da mexicanização' - Rodrigo Miranda / Liquet

Luciano Mattos disse que 'Estamos no caminho da mexicanização'Rodrigo Miranda / Liquet

Publicado 19/08/2026 10:09

Rio - Ex-procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Mattos lançou oficialmente sua candidatura ao Senado pelo PRTB na noite desta terça-feira (18), em Niterói. Durante o evento, o advogado, que acaba de assumir a presidência estadual do partido, falou de suas propostas para combater o crime organizado.

“Não vou negociar com nenhum traficante, miliciano, bicheiro ou qualquer um ligado ao crime. Estamos no caminho da ‘mexicanização’, onde o crime domina várias áreas e dá as cartas na administração pública. A população do Rio de Janeiro não aguenta mais conviver com as organizações criminosas. Esse pesadelo precisa acabar de uma vez por todas”, ressaltou Mattos, que completou: “Minha campanha convida a todos que abracem esse movimento para melhorar o estado, o Rio de Janeiro precisa de fato ser renovado.”

Após uma gestão marcada pelo foco em segurança pública e na política de interiorização do MP, Luciano Mattos também citou algumas das metas para o crescimento do partido.

“A mesma estratégia será adotada agora na condução do partido, com a criação de diretórios municipais e a ampliação da presença da legenda no interior fluminense. É assim que buscaremos entender as necessidades do morador, estando perto dele. O trabalho não é fácil, os problemas do Rio de Janeiro são complexos. Mas, com seriedade, o estado tem jeito.”