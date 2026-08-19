Idoso está internado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT)Divulgação
Segundo testemunhas, a vítima chegou a ser socorrida com vida por pedestres que passavam pela localidade conhecida como Fazenda dos Mineiros. E em seguida deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde permanece internado.
De acordo com a Polícia Militar, não houve acionamento para o local. Já a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado na 72ª DP (São Gonçalo). Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.