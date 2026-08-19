Idoso está internado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT)Divulgação

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Ana Fernanda Freire
Rio - Um idoso de 62 anos foi baleado na saída de um supermercado no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, nesta terça-feira (19).
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Segundo testemunhas, a vítima chegou a ser socorrida com vida por pedestres que passavam pela localidade conhecida como Fazenda dos Mineiros. E em seguida deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde permanece internado.

De acordo com a Polícia Militar, não houve acionamento para o local. Já a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado na 72ª DP (São Gonçalo). Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.
A região é dominada por traficantes do Comando Vermelho e chefiada por Antônio Ilário Ferreira, conhecido como "Rabicó" ou "Coroa".