Feira também visa aproximar instituições americanas de profissionais que já estão no mercado e buscam atualização - Divulgação

Feira também visa aproximar instituições americanas de profissionais que já estão no mercado e buscam atualizaçãoDivulgação

Publicado 19/08/2026 11:21

Entre as alternativas apresentadas estarão programas de curta duração e cursos intensivos de inglês, opções que podem interessar especialmente a profissionais que buscam acrescentar uma formação internacional ao currículo sem necessariamente passar anos fora do país. Também haverá oportunidades de graduação, mestrado e doutorado.

Além de conhecer diretamente os programas oferecidos pelas universidades, os visitantes da feira poderão buscar informações sobre possibilidades de bolsas, auxílio financeiro, documentação, processo de candidatura e obtenção de visto — etapas que muitas vezes representam as principais dúvidas de quem considera estudar no exterior.

"Para quem pensa em estudar nos Estados Unidos, conversar diretamente com as universidades ajuda a entender quais oportunidades combinam com seu perfil, inclusive programas de curta duração e alternativas de apoio financeiro. Muitas vezes, o estudante acredita que uma experiência internacional está fora de alcance antes mesmo de conhecer as possibilidades disponíveis", afirma Simone Ferreira, orientadora do EducationUSA.

A feira também pretende aproximar as instituições americanas de profissionais que já estão no mercado e buscam atualização. Cursos rápidos em áreas de alta demanda podem funcionar como uma alternativa para adquirir novas competências, ampliar a rede de contatos e acrescentar uma experiência internacional ao currículo sem interromper a carreira por um período prolongado.

O evento acontece das 15h às 18h, no Hotel Hilton, na Avenida Atlântica, 1020.