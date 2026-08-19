Feira também visa aproximar instituições americanas de profissionais que já estão no mercado e buscam atualizaçãoDivulgação

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Alexia Gomes
A Feira EducationUSA 2026 reunirá, em Copacabana, na Zona Sul, representantes de 30 instituições americanas, com informações sobre bolsas de estudo, apoio financeiro e caminhos para quem deseja fortalecer o currículo com uma experiência acadêmica no exterior, neste domingo (23). Para participar, é necessário se inscrever pelo link.
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Entre as alternativas apresentadas estarão programas de curta duração e cursos intensivos de inglês, opções que podem interessar especialmente a profissionais que buscam acrescentar uma formação internacional ao currículo sem necessariamente passar anos fora do país. Também haverá oportunidades de graduação, mestrado e doutorado.
Além de conhecer diretamente os programas oferecidos pelas universidades, os visitantes da feira poderão buscar informações sobre possibilidades de bolsas, auxílio financeiro, documentação, processo de candidatura e obtenção de visto — etapas que muitas vezes representam as principais dúvidas de quem considera estudar no exterior.
"Para quem pensa em estudar nos Estados Unidos, conversar diretamente com as universidades ajuda a entender quais oportunidades combinam com seu perfil, inclusive programas de curta duração e alternativas de apoio financeiro. Muitas vezes, o estudante acredita que uma experiência internacional está fora de alcance antes mesmo de conhecer as possibilidades disponíveis", afirma Simone Ferreira, orientadora do EducationUSA.
A feira também pretende aproximar as instituições americanas de profissionais que já estão no mercado e buscam atualização. Cursos rápidos em áreas de alta demanda podem funcionar como uma alternativa para adquirir novas competências, ampliar a rede de contatos e acrescentar uma experiência internacional ao currículo sem interromper a carreira por um período prolongado.
O evento acontece das 15h às 18h, no Hotel Hilton, na Avenida Atlântica, 1020.