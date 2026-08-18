Formações são autoinstrucionais, ou seja, cada participante acompanha os conteúdos de forma autônomaMarcelo Camargo / Agência Brasil
Os cursos de formação continuada foram desenvolvidos por diferentes instituições e tratam de aspectos do uso da IA na educação, desde os conceitos básicos até a aplicação das ferramentas em atividades de sala de aula. As formações são autoinstrucionais, ou seja, cada participante acompanha os conteúdos de forma autônoma, de acordo com o próprio ritmo.
Entre os assuntos abordados estão o uso pedagógico da IA, a criação de recursos digitais, o planejamento de atividades e o uso responsável das ferramentas. Os conteúdos também tratam de temas como autoria, pensamento crítico, proteção de dados, segurança digital e avaliação das informações produzidas por ferramentas de inteligência artificial generativa.
Cursos disponíveis e carga horária
- Gerazine: inteligência artificial generativa na curadoria e criação de recursos digitais para a sala de aula – 40 horas;
- IA generativa na educação – 40 horas;
- IA na prática docente – 30 horas;
- IA: uso criativo para transformar a aprendizagem – 60 horas;
- Inteligência Artificial na Educação: fundamentos – 20 horas;
- Metodologias, tecnologias digitais e IA – 30 horas;
- IA na prática docente: uso ético, criativo e pedagógico (ensino médio) – 80 horas;
- IA na prática docente: uso ético, criativo e pedagógico (ensino fundamental) – 80 horas.
- Faça login ou crie uma conta na plataforma;
- Escolha uma das formações disponíveis;
- Faça a inscrição no curso selecionado;
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.