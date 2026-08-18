Formações são autoinstrucionais, ou seja, cada participante acompanha os conteúdos de forma autônoma - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Formações são autoinstrucionais, ou seja, cada participante acompanha os conteúdos de forma autônomaMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 18/08/2026 13:02





Os cursos de formação continuada foram desenvolvidos por diferentes instituições e tratam de aspectos do uso da IA na educação, desde os conceitos básicos até a aplicação das ferramentas em atividades de sala de aula. As formações são autoinstrucionais, ou seja, cada participante acompanha os conteúdos de forma autônoma, de acordo com o próprio ritmo. O Ministério da Educação (MEC) abriu nove cursos gratuitos sobre inteligência artificial para professores da educação básica . As oportunidades estão disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem do MEC (Avamec), com formações voltadas para os ensinos fundamental e médio. A carga horária varia de 20 a 180 horas e não há limite de vagas.Os cursos de formação continuada foram desenvolvidos por diferentes instituições e tratam de aspectos do uso da IA na educação, desde os conceitos básicos até a aplicação das ferramentas em atividades de sala de aula. As formações são autoinstrucionais, ou seja, cada participante acompanha os conteúdos de forma autônoma, de acordo com o próprio ritmo.

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Entre os assuntos abordados estão o uso pedagógico da IA, a criação de recursos digitais, o planejamento de atividades e o uso responsável das ferramentas. Os conteúdos também tratam de temas como autoria, pensamento crítico, proteção de dados, segurança digital e avaliação das informações produzidas por ferramentas de inteligência artificial generativa.



Cursos disponíveis e carga horária Entre os assuntos abordados estão o uso pedagógico da IA, a criação de recursos digitais, o planejamento de atividades e o uso responsável das ferramentas. Os conteúdos também tratam de temas como autoria, pensamento crítico, proteção de dados, segurança digital e avaliação das informações produzidas por ferramentas de inteligência artificial generativa.

- Formação para Professores em Inteligência Artificial – 180 horas;

- Gerazine: inteligência artificial generativa na curadoria e criação de recursos digitais para a sala de aula – 40 horas;

- IA generativa na educação – 40 horas;

- IA na prática docente – 30 horas;

- IA: uso criativo para transformar a aprendizagem – 60 horas;

- Inteligência Artificial na Educação: fundamentos – 20 horas;

- Metodologias, tecnologias digitais e IA – 30 horas;

- IA na prática docente: uso ético, criativo e pedagógico (ensino médio) – 80 horas;

- IA na prática docente: uso ético, criativo e pedagógico (ensino fundamental) – 80 horas.

Como fazer a inscrição

- Acesse o Avamec;

- Faça login ou crie uma conta na plataforma;

- Escolha uma das formações disponíveis;

- Faça a inscrição no curso selecionado;



Após a inscrição, o conteúdo fica disponível para o início dos estudos.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci