Formações são autoinstrucionais, ou seja, cada participante acompanha os conteúdos de forma autônomaMarcelo Camargo / Agência Brasil

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Victor Louro
O Ministério da Educação (MEC) abriu nove cursos gratuitos sobre inteligência artificial para professores da educação básica. As oportunidades estão disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem do MEC (Avamec), com formações voltadas para os ensinos fundamental e médio. A carga horária varia de 20 a 180 horas e não há limite de vagas. 

Os cursos de formação continuada foram desenvolvidos por diferentes instituições e tratam de aspectos do uso da IA na educação, desde os conceitos básicos até a aplicação das ferramentas em atividades de sala de aula. As formações são autoinstrucionais, ou seja, cada participante acompanha os conteúdos de forma autônoma, de acordo com o próprio ritmo.
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Entre os assuntos abordados estão o uso pedagógico da IA, a criação de recursos digitais, o planejamento de atividades e o uso responsável das ferramentas. Os conteúdos também tratam de temas como autoria, pensamento crítico, proteção de dados, segurança digital e avaliação das informações produzidas por ferramentas de inteligência artificial generativa.

Cursos disponíveis e carga horária
- Formação para Professores em Inteligência Artificial – 180 horas;
- Gerazine: inteligência artificial generativa na curadoria e criação de recursos digitais para a sala de aula – 40 horas;
- IA generativa na educação – 40 horas;
- IA na prática docente – 30 horas;
- IA: uso criativo para transformar a aprendizagem – 60 horas;
- Inteligência Artificial na Educação: fundamentos – 20 horas;
- Metodologias, tecnologias digitais e IA – 30 horas;
- IA na prática docente: uso ético, criativo e pedagógico (ensino médio) – 80 horas;
- IA na prática docente: uso ético, criativo e pedagógico (ensino fundamental) – 80 horas.
Como fazer a inscrição
- Acesse o Avamec;
- Faça login ou crie uma conta na plataforma;
- Escolha uma das formações disponíveis;
- Faça a inscrição no curso selecionado;
Após a inscrição, o conteúdo fica disponível para o início dos estudos.
* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci