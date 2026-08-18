O MetrôRio está com inscrições abertas para a segunda edição do Programa de Estágio 2026, que oferece 14 vagas para estudantes que tenham acima de 18 anos. As oportunidades estão distribuídas entre diversas áreas dos ensinos técnico e superior (bacharelado e tecnólogo). Os interessados podem se inscrever pela internet.
Para o ensino técnico, as vagas são direcionadas para alunos de Informática, Telecomunicações, Automação, Eletrônica, Eletrotécnica e demais formações correlatas à área de manutenção industrial. Para concorrer, é necessário ter previsão de conclusão do curso até 2028 ou possuir carga horária de estágio obrigatória ainda pendente.
As oportunidades de cursos tecnólogos são destinadas a estudantes de Eletromecânica, Manutenção Industrial e Recursos Humanos. As vagas são exclusivas para alunos a partir do 2º período de graduação.
Também são oferecidas oportunidades para estudantes a partir do 4º período de graduação dos cursos de ensino superior a seguir:
- Ciências Contábeis - Administração - Economia - Direito - Engenharias (Elétrica, Eletrônica, Eletromecânica, Mecânica, de Controle e Automação, Civil ou de Produção) - Estatística - Ciência da Computação - Ciência de Dados - Gestão de informação - Pedagogia - Psicologia
O estágio possui carga horária de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, e os selecionados deverão atuar no Centro Administrativo e no Centro de Manutenção do MetrôRio, na região central do Rio de Janeiro. Além da bolsa-auxílio, a oportunidade oferece benefícios como vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, sala de jogos, Wellhub e serviços de saúde e bem-estar.
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