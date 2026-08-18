Selecionados deverão atuar no Centro Administrativo e no Centro de Manutenção do MetrôRio - Divulgação / MetrôRio

Selecionados deverão atuar no Centro Administrativo e no Centro de Manutenção do MetrôRioDivulgação / MetrôRio

Publicado 18/08/2026 12:19 | Atualizado 18/08/2026 12:30





Para o ensino técnico, as vagas são direcionadas para alunos de Informática, Telecomunicações, Automação, Eletrônica, Eletrotécnica e demais formações correlatas à área de manutenção industrial. Para concorrer, é necessário ter previsão de conclusão do curso até 2028 ou possuir carga horária de estágio obrigatória ainda pendente. O MetrôRio está com inscrições abertas para a segunda edição do Programa de Estágio 2026 , que oferece 14 vagas para estudantes que tenham acima de 18 anos. As oportunidades estão distribuídas entre diversas áreas dos ensinos técnico e superior (bacharelado e tecnólogo). Os interessados podem se inscrever pela internet.Para o ensino técnico, as vagas são direcionadas para alunos de Informática, Telecomunicações, Automação, Eletrônica, Eletrotécnica e demais formações correlatas à área de manutenção industrial. Para concorrer, é necessário ter previsão de conclusão do curso até 2028 ou possuir carga horária de estágio obrigatória ainda pendente.

As oportunidades de cursos tecnólogos são destinadas a estudantes de Eletromecânica, Manutenção Industrial e Recursos Humanos. As vagas são exclusivas para alunos a partir do 2º período de graduação.

Também são oferecidas oportunidades para estudantes a partir do 4º período de graduação dos cursos de ensino superior a seguir:

- Ciências Contábeis

- Administração

- Economia

- Direito

- Engenharias (Elétrica, Eletrônica, Eletromecânica, Mecânica, de Controle e Automação, Civil ou de Produção)

- Estatística

- Ciência da Computação

- Ciência de Dados

- Gestão de informação

- Pedagogia

- Psicologia



O estágio possui carga horária de seis horas diárias, de segunda a sexta-feira, e os selecionados deverão atuar no Centro Administrativo e no Centro de Manutenção do MetrôRio, na região central do Rio de Janeiro. Além da bolsa-auxílio, a oportunidade oferece benefícios como vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida, sala de jogos, Wellhub e serviços de saúde e bem-estar.



As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 por meio do site https://vagas.taqe.com.br/programa-de-estagio-metro-rio . Mais informações sobre as vagas e seus requisitos estão disponíveis no mesmo endereço eletrônico.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci