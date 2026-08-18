Cursos da Secretaria Municipal da Juventude Carioca serão lecionados em unidades dos Espaços da Juventude - Laryssa Lomenha/JUVRIo

Cursos da Secretaria Municipal da Juventude Carioca serão lecionados em unidades dos Espaços da JuventudeLaryssa Lomenha/JUVRIo

Publicado 18/08/2026 06:00

A Secretaria Municipal da Juventude Carioca (JuvRio) abriu inscrições para 3.500 vagas em cursos gratuitos nos Espaços da Juventude. Podem participar jovens de 15 a 29 anos que moram na cidade. As inscrições ficam abertas até o dia 8 de setembro, e as aulas começam no mesmo mês.

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São 17 cursos, distribuídos entre sete unidades, com opções como Inteligência Artificial, Robótica, Operador de Drone, Design de Games, Inglês, Informática, Edição de Vídeo e Videomaker. Também há aulas de Oratória e Apresentação em Público e Informática para Negócios. O curso de Logística 4.0 e Cadeias de Suprimentos Inteligentes volta a ser oferecido nesta edição.



No curso de Logística, os alunos terão contato com conceitos básicos da área e aprenderão como funcionam etapas como armazenamento, transporte, distribuição e entrega de produtos. As aulas também abordam tecnologias usadas no setor, como inteligência artificial, automação, sensores e análise de dados.



As inscrições podem ser feitas pela plataforma



Os cursos têm material didático gratuito e certificado de conclusão. Veja os locais e horários disponíveis em cada unidade: São 17 cursos, distribuídos entre sete unidades, com opções como Inteligência Artificial, Robótica, Operador de Drone, Design de Games, Inglês, Informática, Edição de Vídeo e Videomaker. Também há aulas de Oratória e Apresentação em Público e Informática para Negócios. O curso de Logística 4.0 e Cadeias de Suprimentos Inteligentes volta a ser oferecido nesta edição.No curso de Logística, os alunos terão contato com conceitos básicos da área e aprenderão como funcionam etapas como armazenamento, transporte, distribuição e entrega de produtos. As aulas também abordam tecnologias usadas no setor, como inteligência artificial, automação, sensores e análise de dados.As inscrições podem ser feitas pela plataforma Oportunidades Cariocas , da Prefeitura do Rio. Para se cadastrar, basta escolher o curso e preencher o formulário. As aulas serão realizadas nos Espaços da Juventude no Estácio, Cidade de Deus, Madureira, Vigário Geral, Jacarezinho, Vargem Pequena e Campo Grande.Os cursos têm material didático gratuito e certificado de conclusão. Veja os locais e horários disponíveis em cada unidade:

Cidade de Deus: Design de Games (segunda, 14h às 18h); Robótica (quarta e sexta); Inteligência Artificial (terça e quinta).

Madureira: Informática para Negócios (terça e quinta); Design de Games (quarta e sexta).

Vargem Pequena: Informática para Negócios (terça e quinta); Inteligência Artificial (quarta e sexta).

Campo Grande: Informática para Negócios (segunda); Operador de Drone (terça e quinta); Edição de Vídeo (quarta e sexta).

Vigário Geral: Informática – Intermediário (terça e quinta); Oratória e Apresentação em Público (quarta e sexta).

Estácio: Operador de Drone (quarta e sexta); Logística 4.0 e Cadeias de Suprimentos Inteligentes (terça e quinta); Inglês sem Fronteiras (segunda).

Jacarezinho: Informática para Negócios (segunda); Inteligência Artificial (terça e quinta); Videomaker (quarta e sexta).



Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna