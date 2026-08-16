Trabalha Rio vai cadastrar currículos de trabalhadores que estão em busca de emprego - Roberto Moreyra/SMTE

Trabalha Rio vai cadastrar currículos de trabalhadores que estão em busca de empregoRoberto Moreyra/SMTE

Publicado 16/08/2026 05:00



Rio - O programa Trabalha Rio , da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), realiza uma nova fase de atendimentos gratuitos voltados à população em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Entre segunda (17) e quinta-feira (20), equipes da prefeitura estarão nos bairros de Santa Cruz, Centro, Guaratiba e Santíssimo oferecendo os serviços de cadastro de currículos.





Na quarta-feira (19), das 10h às 14h, a equipe estará na Igreja Ministério Terra Rica, na Rua Jaburu, 4, em Guaratiba. O roteiro termina na quinta-feira (20), no mesmo horário, na Congregação Monte Nebo, situada na Estrada da Posse, 501, em Santíssimo.



Para participar, é necessário levar documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, número do PIS e currículo. Quem não puder comparecer a um dos pontos itinerantes também pode se cadastrar diretamente pela plataforma A programação começa na segunda-feira (17), das 10h às 14h, na Cozinha Comunitária Carioca Maria Rita, localizada na Rua Hermínio Aurélio Sampaio, bloco 56, em Antares. Na terça-feira (18), também das 10h às 14h, o atendimento acontece em dois locais: na Rua Felipe Cardoso, 40, na Lapinha, em Santa Cruz, e na Associação de Moradores do Morro da Providência, na Rua da Gamboa, 23, no Centro.Na quarta-feira (19), das 10h às 14h, a equipe estará na Igreja Ministério Terra Rica, na Rua Jaburu, 4, em Guaratiba. O roteiro termina na quinta-feira (20), no mesmo horário, na Congregação Monte Nebo, situada na Estrada da Posse, 501, em Santíssimo.Para participar, é necessário levar documento de identidade, CPF, carteira de trabalho, número do PIS e currículo. Quem não puder comparecer a um dos pontos itinerantes também pode se cadastrar diretamente pela plataforma Oportunidades Cariocas

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna