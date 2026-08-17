Oportunidades de emprego incluem os setores administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil - Divulgação

Oportunidades de emprego incluem os setores administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civilDivulgação

Publicado 17/08/2026 18:31

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro tem esta semana 4.293 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades são voltadas tanto para pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho quanto para aquelas com deficiência (PCDs). Há também diversas posições para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

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Confira:

SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) disponibiliza nesta semana 1.176 oportunidades no Rio de Janeiro. Em destaque, estão disponíveis 700 oportunidades de operador de teleatendimento, voltadas para pessoas sem experiência profissional.



Para quem tem experiência profissional, há 100 vagas para atendente de loja, 48 para operador de loja, 30 para auxiliar de serviços gerais, 20 para vendedor interno e 10 para fiscal de loja, além de outras chances de trabalho.



Para as pessoas com deficiência, são 199 vagas. A relação inclui 50 postos para atendente, 48 para atendente de loja, 15 para ajudante geral e outros 15 para operador de loja. Também há três oportunidades para eletricista e uma para agente comercial, entre as demais funções disponíveis.





Pessoas com deficiência também podem encaminhar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou realizar o atendimento presencial no Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência (Ciad), localizado na Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro.



A relação completa das vagas é atualizada semanalmente e está disponível Os candidatos podem se inscrever pela internet, por meio do portal Oportunidades Cariocas , ou comparecer a uma das unidades da Central do Trabalhador. No momento do atendimento, é necessário apresentar RG, CPF, PIS e currículo.Pessoas com deficiência também podem encaminhar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou realizar o atendimento presencial no Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência (Ciad), localizado na Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro.A relação completa das vagas é atualizada semanalmente e está disponível no site da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda

Setrab

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda oferece 936 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba.

Na Região Metropolitana do Rio, há vagas com salários de até R$ 3.242, o equivalente a dois salários mínimos. Entre as oportunidades estão as de babá, em Campo Grande; bombeiro hidráulico, em Botafogo; cozinheira, na Barra da Tijuca; e auxiliar de marceneiro, em Jacarepaguá.



Também há vagas para auxiliar de cozinha, camareira de hotel e vendedor pracista. Essas funções não exigem experiência. Para pessoas com deficiência (PcD), são 75 oportunidades em diferentes cargos e faixas salariais.



Na região do Médio Paraíba, foram abertas 14 vagas, com salários de até dois salários mínimos. Já na Região Serrana, são 84 oportunidades, com remuneração entre um e dois salários mínimos. Há vagas para auxiliar de limpeza, garçom, auxiliar de produção, entre outras funções.

Para se inscrever ou atualizar as informações, é necessário comparecer a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/Pasep/NIT/NIS e CPF. Os endereços das unidades e as informações sobre todas as oportunidades disponíveis podem ser consultados no Painel Interativo de Vagas da secretaria, no site

CIEE





No Rio de Janeiro, há vagas de estágio para Administração (169), Direito (115), Contabilidade (55), Pedagogia (52), Esportes (26), Construção Civil (23), Informática (21), Arquitetura e Urbanismo (15), Marketing (15), Comunicação (14), Design (13), Química (12), Engenharia de Produção (10), Psicologia (9), Produção Mecânica (8), Elétrica-Eletrônica (6), Meio Ambiente (6), Enfermagem (4), Fisioterapia (3), Nutrição (3), Secretariado (3), Engenharia Ambiental (2), Geociências (2), Odontologia (2), Recursos Humanos (2), Veterinária (2), Audiovisual - Graduação (1), Biomedicina (1), Comércio Exterior (1), Economia (1), Farmácia (1), Licenciatura (1), Moda (1) e Serviço Social (1).



Em Barra Mansa, há oportunidades para Administração (11), Odontologia (2), Psicologia (2), Contabilidade (1), Direito (1), Farmácia (1) e Informática (1).



Em Resende, as vagas são para Pedagogia (14), Administração (4), Direito (4), Engenharia Ambiental (2), Licenciatura (1) e Meio Ambiente (1).



Em Campos, há oportunidades para Administração (10), Direito (2), Informática (2), Nutrição (1) e Pedagogia (1).



Em Macaé, são oferecidas vagas para Administração (21), Pedagogia (9), Produção Mecânica (7), Contabilidade (5) e Arquitetura e Urbanismo (1).



Em Niterói, há vagas para Contabilidade (8), Administração (7), Construção Civil (6), Marketing (4), Comunicação (2), Direito (2), Farmácia (2), Pedagogia (2), Biologia (1), Design (1), Elétrica-Eletrônica (1), Informática (1), Letras (1), Química (1) e Recursos Humanos (1).



Em Nova Friburgo, há oportunidades para Administração (6) e Engenharia de Produção (1).



Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Administração (6), Contabilidade (4) e Pedagogia (4).



Em Duque de Caxias, há oportunidades para Direito (1) e Pedagogia (1).



Em Petrópolis, as vagas são para Pedagogia (66), Administração (2), Psicologia (2), Marketing (1) e Produção Mecânica (1).



Em Três Rios, há oportunidades para Administração (1), Construção Civil (1), Direito (1) e Informática (1).



Já em Teresópolis, há vagas para Pedagogia (11), Direito (1) e Veterinária (1).



Para ensino médio, técnico e jovem aprendiz, o Rio de Janeiro concentra vagas para Aprendiz (194), Ensino Médio (156), Técnico em Administração (10), Técnico em Elétrica-Eletrônica (8), Técnico em Mecânica (5), Técnico em Segurança (5), Técnico em Saúde (10) e Técnico em Química (1).



Em Barra Mansa, há oportunidades para Aprendiz (20), Ensino Médio (8) e Técnico em Administração (2).



Em Resende, são oferecidas vagas para Aprendiz (7) e Técnico em Saúde (1).



Em Campos, há vagas para Ensino Médio (26), Aprendiz (13), Técnico em Administração (5), Técnico em Farmácia (1) e Técnico em Segurança (1).



Em Macaé, as oportunidades são para Aprendiz (33), Ensino Médio (12), Técnico em Mecânica (3), Técnico em Saúde (2), Técnico em Logística (1) e Técnico em Meio Ambiente (1).



Em Niterói, há vagas para Aprendiz (65), Ensino Médio (32), Técnico em Administração (1), Técnico em Construção Civil (1) e Técnico em Segurança (1).



Em Nova Friburgo, há oportunidades para Ensino Médio (11) e Aprendiz (3).



Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Ensino Médio (20), Aprendiz (15), Técnico em Administração (1) e Técnico em Saúde (1).



Em Duque de Caxias, há oportunidades para Aprendiz (7) e Ensino Médio (2).



Em Petrópolis, há vagas para Aprendiz (7) e Ensino Médio (1).



Em Três Rios, são oferecidas oportunidades para Aprendiz (1) e Ensino Médio (1).



Já em Teresópolis, há uma vaga para Aprendiz e duas para Ensino Médio. O CIEE/RJ está com 1.555 vagas de estágio e aprendizagem abertas em todo o estado. Desse total, 856 oportunidades são destinadas ao ensino superior e 699 a estudantes do ensino médio, técnico e jovens aprendizes. Os interessados podem se cadastrar e consultar as vagas no site do CIEE . O CIEE Rio também recruta pessoas com deficiência. Os interessados podem enviar o currículo para o e-mail programapcd@cieerj.org.br.No, há vagas de estágio para Administração (169), Direito (115), Contabilidade (55), Pedagogia (52), Esportes (26), Construção Civil (23), Informática (21), Arquitetura e Urbanismo (15), Marketing (15), Comunicação (14), Design (13), Química (12), Engenharia de Produção (10), Psicologia (9), Produção Mecânica (8), Elétrica-Eletrônica (6), Meio Ambiente (6), Enfermagem (4), Fisioterapia (3), Nutrição (3), Secretariado (3), Engenharia Ambiental (2), Geociências (2), Odontologia (2), Recursos Humanos (2), Veterinária (2), Audiovisual - Graduação (1), Biomedicina (1), Comércio Exterior (1), Economia (1), Farmácia (1), Licenciatura (1), Moda (1) e Serviço Social (1).Em, há oportunidades para Administração (11), Odontologia (2), Psicologia (2), Contabilidade (1), Direito (1), Farmácia (1) e Informática (1).Em, as vagas são para Pedagogia (14), Administração (4), Direito (4), Engenharia Ambiental (2), Licenciatura (1) e Meio Ambiente (1).Em, há oportunidades para Administração (10), Direito (2), Informática (2), Nutrição (1) e Pedagogia (1).Em, são oferecidas vagas para Administração (21), Pedagogia (9), Produção Mecânica (7), Contabilidade (5) e Arquitetura e Urbanismo (1).Em, há vagas para Contabilidade (8), Administração (7), Construção Civil (6), Marketing (4), Comunicação (2), Direito (2), Farmácia (2), Pedagogia (2), Biologia (1), Design (1), Elétrica-Eletrônica (1), Informática (1), Letras (1), Química (1) e Recursos Humanos (1).Em, há oportunidades para Administração (6) e Engenharia de Produção (1).Em, são oferecidas vagas para Administração (6), Contabilidade (4) e Pedagogia (4).Em, há oportunidades para Direito (1) e Pedagogia (1).Em, as vagas são para Pedagogia (66), Administração (2), Psicologia (2), Marketing (1) e Produção Mecânica (1).Em, há oportunidades para Administração (1), Construção Civil (1), Direito (1) e Informática (1).Já em, há vagas para Pedagogia (11), Direito (1) e Veterinária (1).Para ensino médio, técnico e jovem aprendiz, oconcentra vagas para Aprendiz (194), Ensino Médio (156), Técnico em Administração (10), Técnico em Elétrica-Eletrônica (8), Técnico em Mecânica (5), Técnico em Segurança (5), Técnico em Saúde (10) e Técnico em Química (1).Em, há oportunidades para Aprendiz (20), Ensino Médio (8) e Técnico em Administração (2).Em, são oferecidas vagas para Aprendiz (7) e Técnico em Saúde (1).Em, há vagas para Ensino Médio (26), Aprendiz (13), Técnico em Administração (5), Técnico em Farmácia (1) e Técnico em Segurança (1).Em, as oportunidades são para Aprendiz (33), Ensino Médio (12), Técnico em Mecânica (3), Técnico em Saúde (2), Técnico em Logística (1) e Técnico em Meio Ambiente (1).Em, há vagas para Aprendiz (65), Ensino Médio (32), Técnico em Administração (1), Técnico em Construção Civil (1) e Técnico em Segurança (1).Em, há oportunidades para Ensino Médio (11) e Aprendiz (3).Em, são oferecidas vagas para Ensino Médio (20), Aprendiz (15), Técnico em Administração (1) e Técnico em Saúde (1).Em, há oportunidades para Aprendiz (7) e Ensino Médio (2).Em, há vagas para Aprendiz (7) e Ensino Médio (1).Em, são oferecidas oportunidades para Aprendiz (1) e Ensino Médio (1).Já em, há uma vaga para Aprendiz e duas para Ensino Médio.

Mudes





A Fundação Mudes oferece 200 oportunidades. Destas, 110 vagas são de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. O candidato pode encontrar a relação completa de vagas e os processos de inscrição a partir do site

Entre as vagas para o ensino superior, os cursos com mais oportunidades são Administração (36), Ciências Contábeis (9) e Economia (3). Também há vagas para Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Medicina Veterinária e Sistemas de Informação, entre outras áreas.



O programa Jovem Aprendiz oferece 47 vagas. Já para estudantes do ensino médio, são cinco oportunidades de estágio. Há ainda 17 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD).



Na área técnica, são 35 vagas disponíveis. Os destaques são Técnico em Administração (8) e Técnico em Eletrônica (3), além de oportunidades para Edificações, Contabilidade, Mecânica e outros cursos.



Para contratação pelo regime CLT, estão abertas 26 vagas: uma para o ensino fundamental, 15 para o ensino médio e 10 para o ensino superior.

Assaí





Entre os cargos com mais oportunidades estão operador de loja e operador de caixa, além de outras funções nas áreas operacionais. Para se candidatar, é preciso ter mais de 18 anos, ensino médio completo, CPF, telefone e um endereço de e-mail atualizado. Para isso, basta acessar



As inscrições são feitas pela página de empregos do Assaí. O processo seletivo terá etapas presenciais e on-line. As informações sobre salário e benefícios são apresentadas pela empresa durante a seleção.



A rede conta atualmente com 41 lojas no estado do Rio de Janeiro, segundo a empresa. As unidades estão espalhadas pelos municípios que concentram as vagas. O atacarejo Assaí está com cerca de 340 vagas de emprego abertas no Rio de Janeiro. As oportunidades estão distribuídas entre a capital e os municípios de Araruama, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Macaé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, São Gonçalo e São João de Meriti. Todas as vagas também estão disponíveis para pessoas com deficiência (PcD).Entre os cargos com mais oportunidades estão operador de loja e operador de caixa, além de outras funções nas áreas operacionais. Para se candidatar, é preciso ter mais de 18 anos, ensino médio completo, CPF, telefone e um endereço de e-mail atualizado. Para isso, basta acessar o link e realizar o cadastro As inscrições são feitas pela página de empregos do Assaí. O processo seletivo terá etapas presenciais e on-line. As informações sobre salário e benefícios são apresentadas pela empresa durante a seleção.A rede conta atualmente com 41 lojas no estado do Rio de Janeiro, segundo a empresa. As unidades estão espalhadas pelos municípios que concentram as vagas.

Clínica Felippe Mattoso

A Clínica Felippe Mattoso, marca do Grupo Fleury no Rio, está com total de 80 vagas abertas para as posições de assistente de coleta (atendimento móvel) e operador de atendimento.

Para assistente de coleta, é necessário formação técnica em Análises Clínicas, Patologia ou Laboratório, disponibilidade para atuar no modelo de trabalho presencial na carga horária de 180 horas mensais de 6h às 12h15 de segunda a sábado. As inscrições são por meio do link



Já para operador de atendimento, é essencial ensino médio completo, disponibilidade de atuação aos finais de semana e feriados, noções básicas de informática e familiaridade com digitação e é desejável ter experiência com abertura de fichas e atendimento a clientes na área da saúde. As inscrições podem ser feitas pelo link

Ambas as posições são na Zona Sul e na Barra da Tijuca.



Grupo Trigo