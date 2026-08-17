Oportunidades de emprego incluem os setores administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civilDivulgação
Para quem tem experiência profissional, há 100 vagas para atendente de loja, 48 para operador de loja, 30 para auxiliar de serviços gerais, 20 para vendedor interno e 10 para fiscal de loja, além de outras chances de trabalho.
Para as pessoas com deficiência, são 199 vagas. A relação inclui 50 postos para atendente, 48 para atendente de loja, 15 para ajudante geral e outros 15 para operador de loja. Também há três oportunidades para eletricista e uma para agente comercial, entre as demais funções disponíveis.
Pessoas com deficiência também podem encaminhar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou realizar o atendimento presencial no Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência (Ciad), localizado na Avenida Presidente Vargas, 1.997, no Centro.
A relação completa das vagas é atualizada semanalmente e está disponível no site da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda.
Também há vagas para auxiliar de cozinha, camareira de hotel e vendedor pracista. Essas funções não exigem experiência. Para pessoas com deficiência (PcD), são 75 oportunidades em diferentes cargos e faixas salariais.
Na região do Médio Paraíba, foram abertas 14 vagas, com salários de até dois salários mínimos. Já na Região Serrana, são 84 oportunidades, com remuneração entre um e dois salários mínimos. Há vagas para auxiliar de limpeza, garçom, auxiliar de produção, entre outras funções.
No Rio de Janeiro, há vagas de estágio para Administração (169), Direito (115), Contabilidade (55), Pedagogia (52), Esportes (26), Construção Civil (23), Informática (21), Arquitetura e Urbanismo (15), Marketing (15), Comunicação (14), Design (13), Química (12), Engenharia de Produção (10), Psicologia (9), Produção Mecânica (8), Elétrica-Eletrônica (6), Meio Ambiente (6), Enfermagem (4), Fisioterapia (3), Nutrição (3), Secretariado (3), Engenharia Ambiental (2), Geociências (2), Odontologia (2), Recursos Humanos (2), Veterinária (2), Audiovisual - Graduação (1), Biomedicina (1), Comércio Exterior (1), Economia (1), Farmácia (1), Licenciatura (1), Moda (1) e Serviço Social (1).
Em Barra Mansa, há oportunidades para Administração (11), Odontologia (2), Psicologia (2), Contabilidade (1), Direito (1), Farmácia (1) e Informática (1).
Em Resende, as vagas são para Pedagogia (14), Administração (4), Direito (4), Engenharia Ambiental (2), Licenciatura (1) e Meio Ambiente (1).
Em Campos, há oportunidades para Administração (10), Direito (2), Informática (2), Nutrição (1) e Pedagogia (1).
Em Macaé, são oferecidas vagas para Administração (21), Pedagogia (9), Produção Mecânica (7), Contabilidade (5) e Arquitetura e Urbanismo (1).
Em Niterói, há vagas para Contabilidade (8), Administração (7), Construção Civil (6), Marketing (4), Comunicação (2), Direito (2), Farmácia (2), Pedagogia (2), Biologia (1), Design (1), Elétrica-Eletrônica (1), Informática (1), Letras (1), Química (1) e Recursos Humanos (1).
Em Nova Friburgo, há oportunidades para Administração (6) e Engenharia de Produção (1).
Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Administração (6), Contabilidade (4) e Pedagogia (4).
Em Duque de Caxias, há oportunidades para Direito (1) e Pedagogia (1).
Em Petrópolis, as vagas são para Pedagogia (66), Administração (2), Psicologia (2), Marketing (1) e Produção Mecânica (1).
Em Três Rios, há oportunidades para Administração (1), Construção Civil (1), Direito (1) e Informática (1).
Já em Teresópolis, há vagas para Pedagogia (11), Direito (1) e Veterinária (1).
Para ensino médio, técnico e jovem aprendiz, o Rio de Janeiro concentra vagas para Aprendiz (194), Ensino Médio (156), Técnico em Administração (10), Técnico em Elétrica-Eletrônica (8), Técnico em Mecânica (5), Técnico em Segurança (5), Técnico em Saúde (10) e Técnico em Química (1).
Em Barra Mansa, há oportunidades para Aprendiz (20), Ensino Médio (8) e Técnico em Administração (2).
Em Resende, são oferecidas vagas para Aprendiz (7) e Técnico em Saúde (1).
Em Campos, há vagas para Ensino Médio (26), Aprendiz (13), Técnico em Administração (5), Técnico em Farmácia (1) e Técnico em Segurança (1).
Em Macaé, as oportunidades são para Aprendiz (33), Ensino Médio (12), Técnico em Mecânica (3), Técnico em Saúde (2), Técnico em Logística (1) e Técnico em Meio Ambiente (1).
Em Niterói, há vagas para Aprendiz (65), Ensino Médio (32), Técnico em Administração (1), Técnico em Construção Civil (1) e Técnico em Segurança (1).
Em Nova Friburgo, há oportunidades para Ensino Médio (11) e Aprendiz (3).
Em Nova Iguaçu, são oferecidas vagas para Ensino Médio (20), Aprendiz (15), Técnico em Administração (1) e Técnico em Saúde (1).
Em Duque de Caxias, há oportunidades para Aprendiz (7) e Ensino Médio (2).
Em Petrópolis, há vagas para Aprendiz (7) e Ensino Médio (1).
Em Três Rios, são oferecidas oportunidades para Aprendiz (1) e Ensino Médio (1).
Já em Teresópolis, há uma vaga para Aprendiz e duas para Ensino Médio.
O programa Jovem Aprendiz oferece 47 vagas. Já para estudantes do ensino médio, são cinco oportunidades de estágio. Há ainda 17 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD).
Na área técnica, são 35 vagas disponíveis. Os destaques são Técnico em Administração (8) e Técnico em Eletrônica (3), além de oportunidades para Edificações, Contabilidade, Mecânica e outros cursos.
Para contratação pelo regime CLT, estão abertas 26 vagas: uma para o ensino fundamental, 15 para o ensino médio e 10 para o ensino superior.
Entre os cargos com mais oportunidades estão operador de loja e operador de caixa, além de outras funções nas áreas operacionais. Para se candidatar, é preciso ter mais de 18 anos, ensino médio completo, CPF, telefone e um endereço de e-mail atualizado. Para isso, basta acessar o link e realizar o cadastro.
As inscrições são feitas pela página de empregos do Assaí. O processo seletivo terá etapas presenciais e on-line. As informações sobre salário e benefícios são apresentadas pela empresa durante a seleção.
A rede conta atualmente com 41 lojas no estado do Rio de Janeiro, segundo a empresa. As unidades estão espalhadas pelos municípios que concentram as vagas.
Grupo Trigo
O estágio tem duração de um ano. Ao fim do período, os estudantes devem apresentar à diretoria um projeto relacionado ao planejamento da empresa. O programa também prevê a possibilidade de contratação dos estagiários após a apresentação da proposta.
Os requisitos e demais informações sobre as vagas estão disponíveis na página de empregos da empresa. As inscrições são feitas pela internet.
Matéria do estagiário Felipe Scofield, sob supervisão de Marlucio Luna
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