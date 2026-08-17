Mais de 200 vagas de empregos para moradores da cidadeFoto: Elsson Campos
A ação é coordenada pela Secretaria de Trabalho e Emprego e reúne oportunidades para diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação, incluindo professores de línguas estrangeiras, segurança patrimonial, biomédico, cozinheiro(a), atendimento e garçom, entre outras. Também há vagas para quem busca o primeiro emprego, profissionais com experiência, estagiários e pessoas com deficiência (PCDs).
“Nosso objetivo é aproximar os moradores das oportunidades disponíveis e facilitar o acesso ao mercado de trabalho. Com o trabalho desenvolvido pelo Sine e pela Casa do Trabalhador, conseguimos ampliar o alcance das vagas e conectar mais pessoas às oportunidades oferecidas pelas empresas”, afirma o secretário de Trabalho e Emprego, Thiago Monteiro.
O atendimento é gratuito e realizado presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os interessados devem apresentar documentos pessoais, comprovante de residência e currículo atualizado.
Confira as listas completas das oportunidades:
Vagas do Sine: https://drive.google.com/drive/folders/1NbWe5wlr0v7CgNvadzFmJSCZH6luq_Cs?usp=sharing
Vagas da Casa do Trabalhador: https://drive.google.com/drive/folders/1gmVPC-xA4-JgRggwFLjbzIBFAP1bU8X1?usp=sharing
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