O vereador Luciano Rangel JuniorFoto: Redes Sociais
Vereador Luciano Rangel Jr. propõe construção de Parque de Exposições Agropecuárias e Eventos em Maricá
Indicação prevê criação de espaço no Espraiado para grandes eventos, feiras e exposições, além de impulsionar o turismo, a agricultura familiar e a geração de empregos no município
Vereador Luciano Rangel Jr. propõe construção de Parque de Exposições Agropecuárias e Eventos em Maricá
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Prefeitura de Maricá adapta as bicicletas Vermelhinhas para garantir mais segurança durante a Festa da Padroeira
Estações na Barra e no Centro serão temporariamente suspensas, enquanto ônibus gratuitos terão mais de 50 viagens extras durante a madrugada
Maricá leva atendimentos de saúde para Ponta Negra no próximo sábado
Moradores da região terão acesso a consultas, vacinação, curativos, medicamentos e outros serviços, confiram as Unidades de Saúde da Família do distrito
Festa da Padroeira de Maricá reúne fé e tradição em programação religiosa
Celebrações acontecem neste fim de semana na Igreja Matriz, no Centro da cidade
Prefeitura de Maricá oferece identificação de crianças com pulseiras durante a Festa da Padroeira para reforçar a segurança
Ação gratuita busca garantir segurança às crianças e tranquilidade aos pais e responsáveis durante os quatro dias de celebração
Maricá realiza encontro para aproximar cooperativas de novas oportunidades de trabalho
Iniciativa apresentou projetos estratégicos do município voltados à geração de renda e inclusão produtiva
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