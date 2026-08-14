O vereador Luciano Rangel Junior - Foto: Redes Sociais

O vereador Luciano Rangel JuniorFoto: Redes Sociais

Publicado 14/08/2026 12:10

Maricá — O vereador Luciano Rangel Junior apresentou uma indicação ao Poder Executivo de Maricá na última terça-feira (11), para a construção de um Parque de Exposições Agropecuárias e Eventos no bairro Espraiado. A proposta, que retoma uma solicitação apresentada pelo parlamentar em seu mandato anterior, busca atender a uma antiga reivindicação da população por um espaço adequado para a realização de grandes eventos no município.

Segundo a justificativa apresentada pelo vereador, Maricá ainda não conta com uma estrutura pública capaz de receber festividades de grande porte, feiras de negócios e exposições, o que acaba concentrando eventos em áreas da região central.

A proposta prevê que o novo parque também contribua para melhorar a mobilidade urbana. A descentralização dos grandes eventos para o Espraiado poderia reduzir a concentração de veículos no Centro e minimizar congestionamentos e outros impactos no trânsito durante as festividades.

Além da questão urbana, a indicação destaca o potencial econômico do empreendimento. De acordo com o documento, o Parque de Exposições poderia funcionar como um polo de geração de emprego e renda, fortalecendo o turismo e o setor de eventos e movimentando o comércio da região.

A estrutura também teria como objetivo incentivar atividades ligadas à pecuária e à agricultura familiar, ampliando as oportunidades para produtores locais e fortalecendo a cadeia produtiva do município.

Na indicação, Luciano Rangel Junior solicita ao Poder Executivo que avalie a viabilidade da construção do espaço, destacando os possíveis impactos sociais e econômicos do projeto para Maricá.