Atendimentos de saúde para Ponta Negra no próximo sábado dia 15 de agosto - Foto: Thamyris Mello

Atendimentos de saúde para Ponta Negra no próximo sábado dia 15 de agosto Foto: Thamyris Mello

Publicado 12/08/2026 14:57 | Atualizado 12/08/2026 14:57

Maricá - A Prefeitura de Maricá promove, no próximo sábado (15), um mutirão de serviços nas Unidades de Saúde da Família (USFs) do distrito de Ponta Negra. Promovida pela Secretaria de Saúde, a mobilização facilita o acesso da população à Atenção Primária, permitindo que os moradores recebam assistência durante o fim de semana.



Das 8h às 14h, as unidades participantes contarão com equipes multiprofissionais para consultas, vacinação, curativos, dispensação de medicamentos, acompanhamento de usuários e outras ações voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças.



“Levar essas ações para o sábado é uma forma de facilitar o acesso da população aos serviços de saúde. Com as equipes nas unidades, conseguimos acolher moradores que muitas vezes têm dificuldade de buscar assistência durante a semana e aproximar ainda mais a Atenção Primária das comunidades”, afirmou o secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho.

Confiram as Unidades participantes e endereços, no distrito de Ponta Negra:



- USF Marinelândia: Rua 9, quadra 15, Cordeirinho.

- USF Bambuí: Avenida do Contorno, s/n.

- USF Guaratiba: Estrada Beira da Lagoa, s/n.

- USF Barra: Rua Ernani Manoel Soares (antiga Rua 4), lote 3, quadra O, Divinéia.

- USF Espraiado: Rua Gualberto Batista de Macedo, s/n.

- USF Ponta Negra: Estrada Um, s/n (próximo à Ponte Senador Paulo Duque).