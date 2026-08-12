Atendimentos de saúde para Ponta Negra no próximo sábado dia 15 de agosto Foto: Thamyris Mello
Das 8h às 14h, as unidades participantes contarão com equipes multiprofissionais para consultas, vacinação, curativos, dispensação de medicamentos, acompanhamento de usuários e outras ações voltadas à promoção da saúde e à prevenção de doenças.
“Levar essas ações para o sábado é uma forma de facilitar o acesso da população aos serviços de saúde. Com as equipes nas unidades, conseguimos acolher moradores que muitas vezes têm dificuldade de buscar assistência durante a semana e aproximar ainda mais a Atenção Primária das comunidades”, afirmou o secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho.
- USF Marinelândia: Rua 9, quadra 15, Cordeirinho.
- USF Bambuí: Avenida do Contorno, s/n.
- USF Guaratiba: Estrada Beira da Lagoa, s/n.
- USF Barra: Rua Ernani Manoel Soares (antiga Rua 4), lote 3, quadra O, Divinéia.
- USF Espraiado: Rua Gualberto Batista de Macedo, s/n.
- USF Ponta Negra: Estrada Um, s/n (próximo à Ponte Senador Paulo Duque).
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