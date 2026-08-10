Encontro com as Cooperativas - Foto: Bernardo Gomes

Encontro com as CooperativasFoto: Bernardo Gomes

Publicado 10/08/2026 17:19 | Atualizado 10/08/2026 17:19

Maricá - A Prefeitura de Maricá promoveu, nesta segunda-feira (10), um encontro com representantes de cooperativas do município para aproximar os trabalhadores de oportunidades em projetos estratégicos da cidade. A reunião contou com a participação de secretarias, órgãos municipais e cooperados de diferentes áreas, em um movimento que busca transformar investimentos públicos, grandes empreendimentos e políticas sociais em geração de trabalho e renda para a população.

O evento integra uma série de ações que vêm sendo adotadas para fortalecer o cooperativismo em Maricá. Nos últimos meses, o município realizou reuniões, formações e articulações com cooperativas de diferentes setores, além de ampliar espaços de apoio a trabalhadores autônomos, associações, empreendedores e grupos organizados.

Dentre os projetos apresentados está o Programa de Inclusão Socioprodutiva e Economia Circular para Pessoas em Situação de Rua. A iniciativa prevê capacitação, inserção produtiva e participação de cooperativas com especialidade técnica em atividades como reaproveitamento, transformação de materiais e destinação adequada de resíduos.

“A nossa proposta é capacitar pessoas em situação de rua e incluí-las em projetos produtivos, especialmente nas áreas de resíduos orgânicos e sólidos. Queremos avançar para uma inclusão real, com formação, trabalho e geração de renda. Nada transforma mais a vida de quem está na rua do que a inclusão socioprodutiva e a possibilidade de entrada no mercado de trabalho”, afirmou Dryene Tavares, secretária de Assistência Social e Cidadania.

Durante o encontro, a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) apresentou uma projeção de demandas de mão de obra para diferentes áreas, com oportunidades previstas em etapas de obras e de operação de empreendimentos como o Maraey, o Hotel Maricá e a fábrica de tratores.

“Estamos trazendo esse planejamento para que as cooperativas saibam quando cada projeto vai acontecer e possam se preparar para essas oportunidades. São iniciativas estratégicas, com demandas em construção, hotelaria, varejo, operação, manutenção, logística, alimentos e bebidas. A nossa intenção é trabalhar junto com as cooperativas para que boa parte dessa mão de obra seja formada e aproveitada aqui em Maricá”, ressaltou o presidente da Codemar, Julio Urdangarin.

Integração pelo desenvolvimento

José Carlos Azevedo, responsável pela articulação e coordenação das cooperativas, ressaltou que a reunião marca um passo importante para os coletivos. “As vagas dos grandes projetos e de outras iniciativas de Maricá poderão passar por esse novo sistema econômico, com participação das cooperativas. Essa reunião é o primeiro passo para a contratação das cooperativas, algo que começa agora”, destacou.

Jonathan Oliveira, responsável pela cooperativa de motoboys e entregadores da cidade, pontuou que a participação dos trabalhadores nos projetos municipais qualifica a atuação da categoria.

“A partir desses encontros, começamos a desenvolver projetos, como a eletrificação da frota, com motos, bicicletas e carros elétricos para entregas. Também queremos participar mais dos serviços prestados ao poder público, como entregas de exames e materiais de saúde, que podem ser feitas com mais agilidade pelos entregadores de Maricá”, concluiu.