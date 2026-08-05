Preso por tentativa de homicídio - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Preso por tentativa de homicídioFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 05/08/2026 15:39

Maricá - Policiais civis da 82ª DP (Maricá) e da 79ª DP (Jurujuba) prenderam, nesta quarta-feira (05), um homem acusado de tentativa de homicídio qualificado contra o próprio enteado. O suspeito foi localizado em uma barbearia de sua propriedade, no bairro de Icaraí, em Niterói, e não ofereceu resistência durante o cumprimento do mandado de prisão temporária.



A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal da Comarca de Maricá na última terça-feira (04), após o avanço das investigações conduzidas pela Polícia Civil, que apontaram o envolvimento do empresário no crime.



Segundo as investigações, a tentativa de homicídio aconteceu na residência da família, em Itaipuaçu, Maricá, após uma discussão entre o acusado e a vítima. Durante o desentendimento, o homem desferiu um golpe de faca na região do abdômen do enteado, que sobreviveu ao ataque.



Após ser preso, o investigado foi encaminhado à delegacia, onde teve o mandado de prisão cumprido. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça, enquanto as investigações seguem para a conclusão do inquérito policial.

Nossa reportagem foi até a unidade policial mas não conseguiu falar com a defesa do empresário preso.



O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado, conforme o artigo 121, §2º, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal.