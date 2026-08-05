Preso por tentativa de homicídioFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil
A ordem judicial foi expedida pela Vara Criminal da Comarca de Maricá na última terça-feira (04), após o avanço das investigações conduzidas pela Polícia Civil, que apontaram o envolvimento do empresário no crime.
Segundo as investigações, a tentativa de homicídio aconteceu na residência da família, em Itaipuaçu, Maricá, após uma discussão entre o acusado e a vítima. Durante o desentendimento, o homem desferiu um golpe de faca na região do abdômen do enteado, que sobreviveu ao ataque.
Após ser preso, o investigado foi encaminhado à delegacia, onde teve o mandado de prisão cumprido. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça, enquanto as investigações seguem para a conclusão do inquérito policial.
O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado, conforme o artigo 121, §2º, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal.
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