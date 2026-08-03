Alunos do Pré-Enem Popular Iara Iavelberg visitam a Fiocruz - Foto: Divulgação

Alunos do Pré-Enem Popular Iara Iavelberg visitam a Fiocruz Foto: Divulgação

Publicado 03/08/2026 09:47 | Atualizado 03/08/2026 09:47

Maricá - Faltam menos de 100 dias para o Enem. Na reta final da preparação, cada aula, cada descoberta e cada experiência podem fazer a diferença para quem sonha em conquistar uma vaga na universidade. Foi com esse propósito que, neste sábado (01/08), as turmas especiais de Medicina do Pré-Enem Popular Iara Iavelberg viveram uma experiência de aprendizado e inspiração durante uma visita à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.



A atividade proporcionou aos estudantes um contato direto com um dos mais importantes centros de pesquisa em saúde do Brasil, aproximando os alunos da ciência, fortalecendo seus sonhos e mostrando, na prática, que o conhecimento vai muito além das páginas dos livros.



Durante a visita, os alunos conheceram espaços do Museu da Vida Fiocruz, acompanharam exposições e vivenciaram conteúdos relacionados às áreas da saúde, pesquisa e ciência. Mais do que uma aula fora da sala, a experiência permitiu que os estudantes enxergassem de perto o universo que muitos deles sonham em fazer parte no futuro, tornando ainda mais concreto o caminho rumo à universidade.



A atividade contou com a presença da coordenadora de polo, Jaqueline Meyer, e dos professores do Pré-Enem Popular Iara Iavelberg das áreas de Biologia, Química e Física: Monica Marxsen, Guilherme Auto, Ricardo Ducraux e Jeiel Feitosa, que acompanharam os estudantes durante toda a visita e contribuíram para relacionar os conteúdos trabalhados em sala de aula com a experiência vivenciada na Fiocruz.



Para a professora Monica Marxsen, de Biologia, a visita representa uma oportunidade de aproximar os alunos do ambiente científico e mostrar como o conhecimento adquirido em sala de aula está presente na prática.



“Foi uma experiência muito importante para os nossos alunos, que puderam conhecer de perto um espaço histórico da ciência brasileira. Na Fiocruz, eles aprenderam sobre saúde pública, pesquisa e perceberam como esses conhecimentos estão presentes nos conteúdos cobrados no Enem e na formação dos futuros profissionais da saúde.”



O fundador e professor do Pré-Enem Popular Iara Iavelberg, William Campos, destacou a importância de proporcionar aos estudantes experiências que ampliem seus horizontes e aproximem os jovens dos espaços onde a ciência é produzida.



“Não tem preço um aluno ser presenteado com uma aula dentro da Fiocruz. Esse é um orgulho brasileiro.”



Entre os estudantes, a visita também foi marcada por emoção e inspiração. Maria Eduarda, de 18 anos, moradora de Rio do Ouro, em São Gonçalo, e que sonha em cursar Medicina, contou como a experiência transformou sua forma de enxergar a preparação para o Enem.



“Quando eu desci do ônibus e entrei no Museu da Vida, meus olhos brilhavam. Cada detalhe, cada desenho, cada história sobre saúde e ciência me fez entender de verdade o que cai no Enem. Eu percebi que estudar para a prova não é só apostila e simulado, é também conhecer lugares que despertam a nossa vontade de aprender mais.”



Já o aluno Juan de Menezes Santos, de 16 anos, morador do bairro Marquês, em Maricá, ressaltou como a visita contribuiu para ampliar sua visão sobre pesquisa e futuro profissional.



“Foi uma experiência ótima. A orientação da equipe do Pré-Enem Popular Iara Iavelberg foi excepcional e nos ajudou muito a entender como funciona um grande centro de pesquisa como a Fiocruz. Conhecer um lugar histórico como esse nos inspira a estudar ainda mais, buscar novos conhecimentos, realizar pesquisas e, quem sabe, construir nossas carreiras em um espaço como esse no futuro.”



A iniciativa reforça o compromisso do Pré-Enem Popular Iara Iavelberg em oferecer uma formação ampla aos estudantes, unindo preparação para o Enem, incentivo ao ensino superior e experiências que aproximam os jovens dos espaços onde o conhecimento é produzido.



Em um momento decisivo da preparação para o exame, vivências como essa ajudam a transformar o sonho da aprovação em um objetivo ainda mais concreto. Porque, para quem acredita na educação como ferramenta de transformação, conhecer de perto um dos maiores centros de ciência do país também é uma forma de aprender, inspirar-se e acreditar que o futuro pode começar agora.