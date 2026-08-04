Projeto Comunidades em Ação oferece aulas de judô entre outras atividades gratuitasFoto: Divulgação
Promovida pela Secretaria Especial de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, a iniciativa busca ampliar o acesso da população a atividades que incentivem a convivência social, o desenvolvimento pessoal e a valorização da cultura popular nos territórios atendidos.
"Levar essas atividades para mais perto da população é uma forma de ampliar o acesso ao esporte, à cultura e ao lazer. Quando ocupamos os espaços da cidade com iniciativas como essa, incentivamos a convivência, fortalecemos os vínculos entre os moradores e contribuímos para uma cidade mais participativa e acolhedora", afirmou a secretária Especial de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, Brunna Tavares.
- Judô (6 a 12 anos): quartas e sextas-feiras, das 18h às 19h30
- Samba Raiz (6 a 13 anos e 14+): quintas-feiras, das 18h às 19h e das 19h às 20h
- Capoeira (3 a 8 anos e 9 a 14 anos): sábados, das 14h às 15h30 e das 15h30 às 17h
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