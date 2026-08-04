Projeto Comunidades em Ação oferece aulas de judô entre outras atividades gratuitas - Foto: Divulgação

Projeto Comunidades em Ação oferece aulas de judô entre outras atividades gratuitasFoto: Divulgação

Publicado 04/08/2026 09:46 | Atualizado 04/08/2026 09:47

Maricá - A Prefeitura de Maricá abriu inscrições para novas turmas do projeto Comunidades em Ação, que oferece atividades gratuitas voltadas ao esporte, à cultura e à integração comunitária. As vagas são para aulas de judô, capoeira e samba raiz em polos localizados em Inoã, Santa Paula e Itaipuaçu, com inscrições presenciais nas respectivas unidades.



Promovida pela Secretaria Especial de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, a iniciativa busca ampliar o acesso da população a atividades que incentivem a convivência social, o desenvolvimento pessoal e a valorização da cultura popular nos territórios atendidos.



"Levar essas atividades para mais perto da população é uma forma de ampliar o acesso ao esporte, à cultura e ao lazer. Quando ocupamos os espaços da cidade com iniciativas como essa, incentivamos a convivência, fortalecemos os vínculos entre os moradores e contribuímos para uma cidade mais participativa e acolhedora", afirmou a secretária Especial de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, Brunna Tavares.

Confira os endereços e horários das atividades:

MCMV Itaipuaçu (Salão do Setor B)



- Judô (6 a 12 anos): quartas e sextas-feiras, das 18h às 19h30

- Samba Raiz (6 a 13 anos e 14+): quintas-feiras, das 18h às 19h e das 19h às 20h

MCMV Inoã (Salão do Setor B)

- Samba Raiz (6 a 13 anos e 14+): terças-feiras, das 18h às 19h e das 19h às 20h

- Capoeira (3 a 8 anos e 9 a 14 anos): sábados, das 14h às 15h30 e das 15h30 às 17h

Risca Faca (Em frente à Praça do Risca Faca – antiga Igreja do Pr. Hélio)

- Judô (6 a 12 anos): terças e quintas-feiras, das 18h às 19h30

Santa Paula (Praça do Eucalipto)

- Capoeira (3 a 8 anos e 9 a 14 anos): sábados, das 9h às 10h30 e das 10h30 às 12h