Arena São José - Foto: Arquivo MAIS

Arena São JoséFoto: Arquivo MAIS

Publicado 03/08/2026 09:54 | Atualizado 03/08/2026 09:54

Maricá - A Prefeitura de Maricá realiza na próxima quinta-feira (06), às 18h, na Arena São José, a 2ª edição da Caminhada do Bem Noturna. A atividade, promovida pela Secretaria de Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento, integra o Programa Viver Bem e convida moradores de todas as idades para uma noite de incentivo à prática de atividades físicas, ao convívio social e à promoção da saúde.



A caminhada busca estimular hábitos saudáveis em um ambiente acolhedor e descontraído, proporcionando momentos de lazer, integração e bem-estar para toda a família. A orientação é que os participantes utilizem roupas leves, calçados confortáveis e levem uma garrafa de água para garantir a hidratação durante o percurso.



O secretário de Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento, Reinaldo Cunha, destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde e da qualidade de vida da população.



"A segunda edição da Caminhada do Bem Noturna reafirma o nosso compromisso em incentivar hábitos saudáveis e promover o bem-estar físico, mental e social da população. Mais do que uma atividade esportiva, este é um momento de convivência, integração e valorização da vida. Ao estimular a prática regular de exercícios, contribuímos para a prevenção de doenças, fortalecemos os vínculos comunitários e mostramos que pequenas atitudes podem transformar a qualidade de vida das pessoas. Nosso objetivo é construir uma cidade cada vez mais saudável, ativa e acolhedora para todos", afirmou.



Sobre o Programa Viver Bem



O Programa Viver Bem atende atualmente mais de 25 mil moradores de Maricá com atividades gratuitas voltadas à promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida. Desenvolvida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento, a iniciativa oferece modalidades esportivas, práticas integrativas e ações de lazer para diferentes faixas etárias, incentivando a adoção de hábitos saudáveis, a convivência comunitária e a inclusão social.