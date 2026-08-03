Arena São JoséFoto: Arquivo MAIS
A caminhada busca estimular hábitos saudáveis em um ambiente acolhedor e descontraído, proporcionando momentos de lazer, integração e bem-estar para toda a família. A orientação é que os participantes utilizem roupas leves, calçados confortáveis e levem uma garrafa de água para garantir a hidratação durante o percurso.
O secretário de Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento, Reinaldo Cunha, destacou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde e da qualidade de vida da população.
"A segunda edição da Caminhada do Bem Noturna reafirma o nosso compromisso em incentivar hábitos saudáveis e promover o bem-estar físico, mental e social da população. Mais do que uma atividade esportiva, este é um momento de convivência, integração e valorização da vida. Ao estimular a prática regular de exercícios, contribuímos para a prevenção de doenças, fortalecemos os vínculos comunitários e mostramos que pequenas atitudes podem transformar a qualidade de vida das pessoas. Nosso objetivo é construir uma cidade cada vez mais saudável, ativa e acolhedora para todos", afirmou.
Sobre o Programa Viver Bem
O Programa Viver Bem atende atualmente mais de 25 mil moradores de Maricá com atividades gratuitas voltadas à promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida. Desenvolvida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Qualidade de Vida, Bem-Estar Social e Entretenimento, a iniciativa oferece modalidades esportivas, práticas integrativas e ações de lazer para diferentes faixas etárias, incentivando a adoção de hábitos saudáveis, a convivência comunitária e a inclusão social.
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