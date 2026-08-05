Catálogo digital de animais para adoção responsável é lançado pela prefeitura de MaricáFoto: Elsson Campos
Maricá - A Prefeitura de Maricá lançou o Catálogo de Adoção, uma ferramenta virtual que reúne cães e gatos disponíveis para adoção responsável no município. A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria de Bem-Estar Animal, permite que a população conheça os animais sem precisar comparecer presencialmente ao local de acolhimento, ampliando as chances de cada pet encontrar um novo lar.
Disponível pelo link https://l1nq.com/mAdtjEt
, a plataforma reúne fotos e informações dos animais, como nome, porte, sexo e detalhes de perfil. Após escolher o cão ou gato, o interessado deve entrar em contato com a equipe da secretaria para receber orientações e iniciar o processo de adoção.
"O projeto aumenta as oportunidades para que cães e gatos encontrem um novo lar. Além de dar mais visibilidade aos animais, ele facilita o acesso de pessoas que não conseguem comparecer às feiras de adoção, permitindo que conheçam os pets e iniciem o processo de forma prática e responsável", destacou o secretário de Bem-Estar Animal, Robson Teixeira (Robgol).
A Secretaria de Bem Estar Animal de Maricá, atua com tanta seriedade que fiscaliza até residências para verificar como sao tratados os animais e se benefícios como Mumbucão por exemplo, estão sendo utilizados de forma correta, conheça mais sobre a secretaria e sobre esse trabalho de fiscalização: https://odia.ig.com.br/marica/2025/01/6986090-secretaria-de-bem-estar-animal-fiscaliza-residencias-de-protetores-que-recebem-o-auxilio-mumbucao.html
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