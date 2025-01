Animais para doação - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 15/01/2025 10:05 | Atualizado 15/01/2025 10:06

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Bem-Estar Animal, promoveu nesta terça-feira (14) duas ações fiscalizatórias nas residências de protetores que recebem o auxílio “Mumbucão” em Itaipuaçu e Jacaroá. Ao todo, 60 animais, sendo 32 gatos e 28 cães, foram examinados pela equipe da pasta. o subsecretário da pasta, Guilherme Ramos, acompanhou as visitas junto com as médicas veterinárias da secretaria, Adriana e Francielly.

Eles verificaram os espaços em que os animais vivem, a saúde deles, além do esquema vacinal. “A visita foi uma oportunidade para reforçarmos nosso compromisso com o bem-estar animal em Maricá. Queremos ver de perto para ampliar as ações de proteção e incentivo à adoção responsável, garantindo que os animais possam ser bem cuidados e encontrem um lar cheio de amor”, explicou o subsecretário.

A médica veterinária Adriana comentou a importância de acompanhar o cuidado que os tutores têm com os cães e gatos (machos e fêmeas) e como o programa está sendo revertido para o bem-estar dos animais. “O intuito do programa é contribuir para um melhor ambiente e bem-estar para eles. Aqui nós podemos ver que todos os animais estão sendo cuidados, recebendo amor e carinho, além de terem espaços para brincar”, contou.

Na ocasião, a moradora do Rincão Mimoso, em Itaipuaçu, Jaqueline Augusto, destacou como o programa auxilia na compra de ração e construção do espaço apropriado para os 30 gatos e 6 cães que possui. “Eu estou fazendo locais para eles descansarem, beberem água e se alimentarem. Vai ter espaço para todos os animais interagirem entre si e um ambiente para ficarem acomodados. Todas essas reformas são com o auxílio do Mumbucão, assim como a compra das rações”, explicou a diarista, Jaqueline Augusto.

Sobre o projeto “Mumbucão”

Ele foi criado, em 2022, para auxiliar financeiramente os cuidadores e protetores de animais na compra de medicamentos, vacinas e rações, utilizando a moeda social da cidade, além de incentivar a adoção e o cuidado com os caninos e felinos (machos e fêmeas).