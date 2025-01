Ônibus Vermelinho da EPT - Foto: Gabriel Ferreira

Publicado 14/01/2025 09:08

Maricá - Enquanto os moradores de outros municípios veem o valor do transporte público aumentar nesses primeiros dias de 2025, a população de Maricá não precisa se preocupar com isso. A Prefeitura oferece, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), desde 2014 a tarifa zero nos ônibus municipais, democratizando o direito a transporte para todos. Mais de 39 milhões de deslocamentos foram realizados durante todo o ano de 2024. O número é 2,5% maior do que o aferido em 2023, quando foram realizados aproximadamente 38,3 milhões de deslocamentos.

A EPT não calcula o número de passageiros, mas sim de deslocamentos realizados pelos usuários, já que há a liberdade da mesma pessoa utilizar o serviço quantas vezes forem necessárias. A experiência foi destaque no podcast “O Assunto”, produzido pelo portal G1, do Grupo Globo, e apresentado pela jornalista Natuza Nery. Logo na abertura do programa “Tarifas de ônibus: preço sobe; qualidade, não”, veiculado em 07/01, foi ressaltado que Maricá apresentou uma experiência inovadora no transporte público, sendo a primeira cidade do país com mais de 100 mil habitantes a estabelecer a tarifa zero em todos os ônibus municipais.

“Quando lancei a Tarifa Zero em Maricá, sabia que seria uma revolução, rompendo com um domínio no município e democratizando o direito de ir e vir. Não é surpresa que nossa cidade tenha se tornado referência no assunto, pautando o tema até mesmo em diversas capitais do país. Conseguimos economizar até 20% da renda das famílias maricaenses, provando que políticas públicas podem transformar vidas! Transporte público gratuito não é uma utopia, é uma realidade possível e eficiente!”, afirmou o prefeito de Maricá, Washington Quaquá.

O presidente da EPT, Celso Haddad, ressaltou o número de coletivos que circulam na cidade atualmente. Fruto das novas linhas iniciadas em 2024 – ao todo são 47, número 20% maior que em 2023, quando 39 linhas eram operadas nos quatro distritos. “Maricá atualmente conta com 148 ônibus operando em 47 linhas municipais. Em 2024, registramos um aumento de aproximadamente 2,5% no número de usuários em relação a 2023, evidenciando a crescente procura pelo transporte coletivo de passageiros no sistema de Tarifa Zero, operado pela EPT”, destacou.

Segundo a EPT, por conta do constante aumento de usuários, a expectativa da empresa é uma nova elevação no número de passageiros em 2025. Há, ainda, estudos técnicos em andamento que podem apontar a necessidade de um aumento de linhas e coletivos. Outra medida iniciada em 2024 e que seguirá acontecendo este ano é a retirada das catracas dos ônibus de Maricá.

“A EPT continuará empenhada em manter a qualidade do serviço de transporte, que é um direito social e constitucional de todas as pessoas. Em 2025, seguiremos com a retirada das catracas nos ônibus, assegurando o livre acesso a todos os usuários. A EPT e a cidade de Maricá reafirmam seu compromisso com o transporte gratuito, acessível e de qualidade para todos!”, concluiu Celso Haddad.

Números do Tarifa Zero de Maricá

2023: 38.343.996 deslocamentos / 138 ônibus / 39 linhas

2024: 39.325.369 deslocamentos / 148 ônibus / 47 linhas

Aumento de 2,5% no número de deslocamentos, 7% no número de ônibus e de 20% nas linhas em operação