Luta contra a Dengue em MaricáFoto: Katito Carvalho

Publicado 11/01/2025 15:22 | Atualizado 11/01/2025 15:22

Maricá - A Prefeitura de Maricá na luta contra a dengue, a Secretaria de Saúde Municipal inicia o esquema vacinal contra a dengue para crianças e adolescentes entre 10 e 16 anos, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h, nas 27 Unidades de Saúde da Família (USF).

A aplicação da vacina, que é composta por duas doses, com intervalo de três meses entre elas, se concentra na faixa etária com risco mais elevado de hospitalizações pela doença, seguindo orientações do Ministério da Saúde, e evita o desenvolvimento de quadros graves.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identidade e caderneta de vacinação na USF do município.

O secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho, ressaltou a importância da vacinação para prevenção e promoção da saúde das crianças e adolescentes. "A imunização do público de 10 a 16 anos é fundamental para fortalecer a proteção contra a dengue, uma arbovirose perigosa e que pode gerar casos graves.

A vacina é totalmente segura e salva vidas, por isso pedimos que pais e responsáveis levem as crianças e adolescentes a um dos locais de vacinação, presentes em toda a cidade, promovendo segurança e qualidade de vida", afirmou.

Ações preventivas no combate à dengue

O enfrentamento à dengue em Maricá envolve, principalmente, as ações preventivas, com a realização de visitas periódicas às residências, feitas pelos agentes de combate às endemias, que atuam nos quatro distritos da cidade.

Durante os ciclos de vistorias, são verificados possíveis focos do mosquito transmissor, o Aedes aegypti, e compartilhadas orientações preventivas, que podem ser seguidas pelos moradores em suas atividades cotidianas.

A população pode contribuir com o combate ao mosquito por meio da adoção de ações simples, que devem ser desempenhadas diariamente. São elas: manter caixas d’água, galões, toneis, poços e tambores vedados; bandejas de geladeira e ar-condicionado sem água; pneus sem água e em locais cobertos; garrafas vazias e baldes virados para baixo; ralos limpos e com telas; vasos sanitários sem uso fechados; piscinas e fontes sempre tratadas; quintal sem lixo e/ou entulho; calhas totalmente limpas; além de ser indicado eliminar os pratos dos vasos de plantas.

Locais com endereço de oferta da vacina contra a dengue:

Segunda a sexta-feira

– USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro. (8h às 19h)

– USF Jardim Atlântico: Rua 36 (esquina com a Rua 53), lote 01, quadra 206. (8h às 19h)

– USF Marinelândia: Rua 09, quadra 15, Cordeirinho. (8h às 17h)

– USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania, Inoã. (8h às 17h)

– USF Inoã 1: Rua Caio de Figueiredo (travessa CIEP), s/n. (8h às 17h)

– USF Inoã 2: Rodovia Amaral Peixoto, km 14 (ao lado do DPO). (8h às 19h)

– USF Mumbuca: Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/n. (8h às 19h)

– USF Santa Paula: Estrada de Cassorotiba, s/n. (8h às 17h)

– USF Carlos Alberto Soares de Freitas: Rua 23, quadra 29, lote 06, Bosque Fundo, Inoã. (8h às 17h)

– USF Carlos Marighella: Rua Áustria, s/nº, condomínio MCMV de Itaipuaçu. (8h às 17h)

– USF Santa Rita: Rua 36, quadra 433 (esquina com Rua 83), Jardim Atlântico Leste, Itaipuaçu. (8h às 17h)

– USF Recanto: Rua Engenheiro Domingos Barbosa, s/n, Itaipuaçu. (8h às 17h)

– USF São José 1: Rua 18, s/n, loteamento Jardim Ouro Mar. (8h às 17h)

– USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n. (8h às 19h)

– USF Elenir Umbelino de Mello (Enfemeira Billú): Rua Ary Spindola, quadra A, lote 352, Flamengo. (8h às 17h)

– USF Itaipuaçu (Barroco): Rua Getúlio Vargas (antiga Rua 2), lote 13, quadra 4, casa 2, Itaipuaçu. (8h às 19h)

– USF Bambuí: Avenida do Contorno, s/n. (8h às 17h)

– USF Retiro: Estrada do Retiro, s/n. (8h às 17h)

– USF Ponta Grossa: Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n. (8h às 17h)

– USF Bairro da Amizade: Rua Eliete Rocha Santos (Rua 53), lote 31, quadra 91. (8h às 17h)

– USF Guaratiba: Estrada Beira da Lagoa, s/n. (8h às 17h)

– USF Barra: Rua Ernani Manoel Soares (antiga Rua 04), lote 03, quadra 0, Divineia. (8h às 17h)

– USF Espraiado: Rua Gualberto Batista de Macedo, s/n. (8h às 17h)

– USF Ubatiba: Avenida Niterói, s/n. (8h às 17h)

– USF ACS Nathan da Silva Noronha Figueiredo (Saco das Flores): Rua 75 (esquina com a Rua 73), Saco das Flores. (8h às 17h)

– USF Itaocaia Valley: Rua Tocantins, s/n, próximo à Escola Municipal Rita Sampaio Cartaxo, Itaipuaçu. (8h às 17h)

– USF Ponta Negra: Estrada Um, s/n, Ponta Negra. Próximo à Ponte Senador Paulo Duque. (8h às 17h)