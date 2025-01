O Deputado Estadual Renato Machado, o Secretário Executivo de Gestão de Governo, Arlen Pereira, e o Presidente da Codemar, Hamilton Lacerda em visita a planta de dessalinização - Foto: Divulgação

Publicado 30/01/2025 10:40 | Atualizado 30/01/2025 10:56

Maricá - Integrantes do município tem visitado países da Península Ibérica e desta vez o Secretário Executivo de Gestão de Governo, Arlen Pereira, o Deputado Estadual Renato Machado e o Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Hamilton Lacerda, visitaram um equipamento de dessalinização na cidade de Alicante, uma cidade como Maricá, litorânea na Espanha e com aproximadamente 400 mil habitantes e que não tem mais problemas com abastecimento de água.

Essa estrutura (também chamada de planta, ou plataforma de dessalinização) transforma água do mar em água potável e é uma alternativa que dinamiza o abastecimento de água no município. O estudo tecnológico da estrutura e a viabilidade econômica, técnica e financeira para a implementação do sistema em Maricá, ficará a cargo da Codemar.



O presidente da Codemar disse: “A Espanha é um país que utiliza muito a dessalinização de água do mar para produzir água potável para as pessoas e também para as indústrias. Aproveitamos a nossa estada aqui para ir até Alicante, na costa do Mediterrâneo, onde conhecemos usinas para este fim. A água processada é injetada na rede pública da cidade de cerca de 400 mil habitantes. A gente precisa ter uma fonte abundante de água potável para promover o desenvolvimento econômico da nossa cidade”, completou Hamilton Lacerda.



Maricá sofre com falta de água em diversos pontos da cidade e implementar um sistema de dessalinização pode ser uma alternativa para solucionar de uma vez por todas a dificuldade histórica de falta de água no município, uma vez que o litoral da cidade é gigantesco.