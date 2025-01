Palestra para mulheres sobre autoestima e violência no cotidiano - Foto: Elsson Campos

Publicado 29/01/2025 10:20

Maricá - A Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres realizou na última segunda-feira (27) uma palestra "Autoestima e Violência no Cotidiano", ministrada pela professora de língua portuguesa, escritora e palestrante Rita Rosa, o evento aconteceu na Casa da Mulher (Rua Vereador Luiz Antônio da Cunha, 50).

Mulheres assistidas pela secretaria tiveram um momento de reflexão, aprendizado e troca de experiências, além de um delicioso café em parceria com o projeto Cozinha Criativa. A ação foi organizada em parceria com a Secretaria de Cultura e Utopias.

Durante a palestra, a palestrante e professora Rita Rosa abordou a importância do fortalecimento da autoestima como ferramenta essencial para reconhecer e romper ciclos de violência no cotidiano. Com uma abordagem sensível e acessível, a palestrante trouxe exemplos reais, orientações práticas e abriu espaço para que as participantes compartilhassem suas vivências.

"O tema escolhido pela secretária Ingrid Bastos (da Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres) foi autocuidado e resiliência, porque nós estamos tratando de mulheres sofridas com questões de violência, com autoestima lá embaixo. Então, a gente precisa mostrar que elas podem superar essa dificuldade. A primeira parte é essa, reconhecer que é possível superar e ser independente. Por isso que a gente fala do autocuidado. Dela cuidar de si mesma. E depois a resiliência. Em resumo, a autoestima é a base para o fortalecimento da mulher. Quando ela se reconhece, se valoriza e se cuida, é capaz de transformar sua realidade e enfrentar qualquer adversidade”, destacou Rita Rosa durante sua fala.

O evento também teve a presença da secretária Ingrid Bastos, que ressaltou o compromisso da Secretaria com a saúde mental e a valorização das mulheres. "Estamos muito felizes com a adesão e o engajamento deste evento. Momentos como esses são fundamentais para fortalecer nossa luta pelos direitos das mulheres e criar uma rede de apoio e acolhimento, no enfrentamento contra a violência, e no empoderamento dessa mulher. Ações como essas serão também nossa forma de gestão para todas as mulheres em Maricá", explicou.

As participantes elogiaram a iniciativa e destacaram a relevância do tema. "Foi uma palestra transformadora. Saio daqui me sentindo mais forte e pronta para enfrentar meus desafios", afirmou a assistida.

Essa foi mais uma ação da campanha Janeiro Branco, que segue com uma programação diversa ao longo do mês. Para conferir os próximos eventos, acesse o site ou as redes sociais da Prefeitura de Maricá.