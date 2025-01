Vacina BCG - Foto: Divulgação

Vacina BCGFoto: Divulgação

Publicado 27/01/2025 11:42

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, altera a partir desta segunda-feira (27) os polos de aplicação da vacina BCG, que oferece proteção às formas graves da tuberculose. O imunizante é aplicado em bebês logo após o nascimento e, no município, está disponível às segundas-feiras na Unidade de Saúde da Família (USF) Elenir Umbelino de Mello, às quartas-feiras no Núcleo Municipal de Imunização, em São José do Imbassaí, e às quintas-feiras na USF Inoã 2. A vacinação está disponível nesses dias e locais das 8h às 11h.

Anteriormente, a vacina BCG era aplicada somente nas USF Elenir Umbelino de Mello, no Flamengo, e Inoã 2. Com a adição do Núcleo de Imunização, os moradores de São José do Imbassaí e regiões próximas contam com uma opção próxima às suas residências para proteger os pequenos da tuberculose.

A vacina BCG faz parte do calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde e é essencial para as crianças, sendo a única forma de prevenção aos quadros mais graves da tuberculose. É importante lembrar que o público infantil que ainda não recebeu a dose da BCG pode regularizar a vacinação até os quatro anos de idade em um dos polos de imunização.

O secretário de Saúde, Marcelo Velho, reforçou o impacto da vacina BCG para o bem-estar das crianças.

“É fundamental que os pais e responsáveis se conscientizem sobre a importância da vacina BCG para o público infantil. A tuberculose é uma doença perigosa e a vacina é a única forma de prevenir os casos graves. Por isso, pedimos que todos se unam a nós nessa corrente de bem-estar e levem às crianças até o polo mais próximo”, afirmou.

Locais de aplicação da vacina BCG

Horário: 8h às 11h

Segundas-feiras: USF Elenir Umbelino de Mello – Rua Ary Spindola, quadra A, lote 352, Flamengo.

Quartas-feiras: Núcleo Municipal de Imunização – Rua Um, n° 50, lote 0l, quadra 02, loteamento Las Palmas – São José do Imbassai (próximo ao Hospital Dr. Ernesto Che Guevara).

Quintas-feiras: USF Inoã 2 – Rodovia Amaral Peixoto, km 14 (ao lado do DPO).