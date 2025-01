Fazenda da Agricultura em Maricá - Foto: Paulo Ávila

Publicado 24/01/2025 16:33

Maricá - O Centro de Inovação em Aquicultura de Maricá (Ciamar) deu início aos testes com sua ração para camarões de fabricação própria nesta quinta-feira (23). O centro faz parte de um complexo industrial pesqueiro que inclui, além da produção dos crustáceos e rações, o cultivo de tilápias. Os peixes já vêm participando dos testes de ração e os que receberam alimentação própria estão 90 gramas mais pesados do que os que se alimentam com a ração comercial.

O Ciamar é uma iniciativa da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF). As instalações ficam na Fazenda Pública Joaquín Piñero, no Espraiado.



"Na nossa ração própria, nós temos o controle de toda a formulação e também da origem e qualidade dos ingredientes. Sem contar que a fábrica fica perto do local onde a ração é utilizada, então ela chega mais fresca. Isso é importante porque os nutrientes vão se degradando com o tempo de armazenamento e transporte, por exemplo", explicou Rosana de Oliveira, engenheira de pesca e nutricionista da Fábrica de Rações.

O teste

Quatro tanques estão povoados no momento no Ciamar: dois com camarões e dois com tilápias. Um de cada está recebendo a ração comercial de qualidade, e os outros estão sendo abastecidos com a ração própria.

"Tudo é igual: os alevinos chegaram juntos, os tanques estão com a mesma povoação, a temperatura muito próxima, qualidade da água também. Então, o que explica o desenvolvimento mais rápido é mesmo a ração balanceada para produzimos aqui", garante Khauê Vieira, coordenador do Ciamar.

Para Khauê, o crescimento mais rápido dos animais é mais um ponto a favor do uso da ração própria, uma vez que chegando ao peso ideal mais rapidamente, a produção ganha velocidade, com mais ciclos em menos tempo.

Tipos de ração

Há diferenças fundamentais entre a ração para camarões e tilápias, e isto é levado em consideração pela fabricação própria. Os peixes preferem comer na flor da água, exigindo uma ração que boie. Já os crustáceos se alimentam no fundo, fazendo com que a ração para eles seja mais densa para afundar.

"Há diferença na composição da ração também. Os camarões são mais carnívoros, então a ração precisa ter bem mais proteína. Enquanto as tilápias são onívoras, comem de tudo, não exigem tanta proteína assim", diferencia Rosana.

A alimentação leva em conta até a saúde dos animais. As tilápias, por exemplo, que possuem memória imunológica, recebem uma ração mais simples, enquanto a do camarão é produzida com aditivos que ajudam na imunidade dele:

"Na comercial, a gente precisa misturar esse aditivo. Ele acaba ficando por fora do grão e uma parte se perde na água. Fabricando o alimento do camarão aqui, podemos garantir esse aditivo dentro dos grãos, tendo certeza que os animais estão recebendo a quantidade que precisam", ressaltou Khauê.