Ensaio da União de Maricá - Foto: Caio Henrique

Ensaio da União de MaricáFoto: Caio Henrique

Publicado 23/01/2025 09:30 | Atualizado 23/01/2025 12:18

Maricá - Dando continuidade aos preparativos para o Carnaval 2025, a União de Maricá realizará mais um ensaio de rua na próxima sexta-feira (24), a partir das 20h, na Passarela do Samba Adélia Breve, localizada na Rua Abreu Rangel, no Centro de Maricá. Este será o terceiro ensaio do ano, sendo mais um teste na busca de uma apresentação inesquecível na Marquês de Sapucaí.

Os ensaios têm sido uma oportunidade de envolver a comunidade e ajustar os últimos detalhes técnicos para o desfile. Até lá, serão cinco encontros em Maricá e um ensaio técnico, no dia 9 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí.

Com o enredo “O cavalo de Santíssimo e a coroa do Seu 7”, do carnavalesco Leandro Vieira, a União de Maricá busca alcançar o título e o acesso à elite. A agremiação será a sexta escola a desfilar na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, no primeiro dia de apresentações da Série Ouro.