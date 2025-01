Homem é preso por agressão doméstica - Foto: Jornal O DIA

Publicado 22/01/2025 11:21 | Atualizado 22/01/2025 11:22

Maricá - Um homem foi preso por Policiais Militares da 6ª Cia que estavam em serviço no DPO de Ponta Negra, por agredir a própria esposa e ainda a ameaçar de morte com uma espingarda calibre 28.

O caso aconteceu por volta das 04h40 da manhã desta quarta-feira (22) no bairro do Espraiado.

Os agentes receberam a denuncia no DPO de que um caso de violência doméstica estava em andamento e foram até o local, chegando na residência do casal, os Policiais viram que tanto o homem quanto mulher se agrediam verbalmente, ele inclusive disse aos agentes que estaria se defendendo dela, que estaria o agredindo com uma barra de ferro.

Segundo relatos, então a mulher, chamou os Policiais para dentro de sua casa e entregou uma espingarda CBC, calibre 28, e informou que o homem estaria a ameaçando de morte além de ter sido agredida.

Após essa constatação os Polícias prenderam o elemento que foi conduzido até a 82ª DP, onde o caso foi registrado e será apurado pela Polícia Civil, o homem segue preso.