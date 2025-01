Foragido é preso - Foto: Jornal O DIA

Publicado 22/01/2025 09:24 | Atualizado 22/01/2025 09:24

Maricá - Policiais Militares do PATAMO da 6ª Cia do 12º BPM prenderam um foragido da Justiça, o caso aconteceu no bairro de São José do Imbassaí.

Segundo relatos, uma guarnição em um patrulhamento de rotina por volta das 04h da manhã desta quarta-feira (22) tiveram a atenção voltada para um elemento em uma motocicleta branca que estava saindo da Comunidade da "Linha" e deram ordem de parada.

Na abordagem, os agentes fizeram um levantamento e constataram que o indivíduo tinha um mandado de prisão em aberto, e que estava escondido da Justiça, ele foi preso e levado para a 82ª DP no Centro da cidade onde o registro foi realizado, em seguida conduzido parava 76ª DP, a Central de Flagrantes em Niterói onde permanecerá a disposição do sistema prisional.