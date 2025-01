Ala Bloco da Lira - Foto: Elsson Campos

Ala Bloco da LiraFoto: Elsson Campos

Publicado 22/01/2025 09:19 | Atualizado 22/01/2025 09:19

Maricá - Com o apoio da Prefeitura de Maricá, a escola de samba União de Maricá vai desfilar pela segunda vez na Marquês de Sapucaí, em busca do acesso ao Grupo Especial. Representando a cidade na Série Ouro, a agremiação será a sexta a se apresentar na sexta-feira (28/02).

O enredo deste ano, "O Cavalo de Santíssimo e a Coroa do Seu 7", presta homenagem à mãe de santo Cacilda de Assis e à figura de Seu 7 da Lira, um exu festeiro e musical da umbanda carioca, que fez história nas décadas de 70 e 80. A proposta busca destacar as tradições da religião e conectar a escola às raízes do Carnaval do Rio de Janeiro.

"Esse enredo coloca a União de Maricá como uma escola que respeita a história do samba e das escolas de samba do Rio. É uma celebração às tradições do Carnaval de rua, com a musicalidade e irreverência de Seu 7 da Lira", destacou o carnavalesco Leandro Vieira, que acumula títulos no Grupo Especial com Mangueira (2016 e 2019) e Imperatriz (2023), além de conquistas na Série Ouro.

Preparação para o desfile

A União de Maricá conta com 1.600 componentes, distribuídos em 18 alas e três carros alegóricos, com seis ensaios previstos – cinco em Maricá e um na Marquês de Sapucaí. Segundo o carnavalesco Leandro Vieira, o processo criativo envolve transformar ideias em desenhos e levar essas criações às alegorias e fantasias.

De acordo com o diretor de Carnaval, Wilsinho Alves, mais da metade das fantasias das alas comunitárias já estão finalizadas, enquanto os últimos detalhes estão em fase de acabamento. "Estamos confiantes no nosso planejamento e dedicados a entregar um desfile emocionante, à altura do enredo e da nossa cidade. Queremos conquistar o público e garantir o acesso ao Grupo Especial", afirmou.

Samba-enredo

O samba-enredo, vibrante e repleto de referências às tradições afro-brasileiras, promete envolver o público na história de Seu 7 da Lira e no orgulho de Maricá.

Ê, mano meu!

Pode chegar no terreiro

Firma ponto no cruzeiro

Guarda a porta da tronqueira

Seu Tiriri junto com Seu Marabô,

A encruza convocou: desce logo uma abrideira

Ah, vovó! É Cambinda que vem me ajudar

Do Oricó, a rainha da noite, Audara

Jureminha revira caboclo na gira

Mãe Cacilda festeja Seu Sete da Lira

*Meu “dotô” não usa jaleco, nem gandola

Tira plantão no “buteco”, usa capa e cartola

Contra demanda no caminho da candura

Pra dor que não tem remédio, é Saracura*

Vem chegando a madrugada, amor

É formada a corrente

De todo lugar chega gente

Na cantiga do Aquicó

Exu é Flamengo, eu também sou

A falange incorporou para não me deixar só

No palco do Chacrinha tem fumaça

Catiço cuspindo cachaça

Se recordar é viver

Eu hoje sonhei com você

O “ôme” baixou pra dizer

Maricá chegou pra vencer

Quando o samba ecoa, folião da canjira

Rei das quatro coroas, é Seu Sete da Lira

Saravá! Sua banda no meu congá

Seu povo de rua chegou! É o povo de Maricá