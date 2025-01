União de Maricá sai na frente: 80% das fantasias já foram entregues - Foto: Jornal O Dia

Publicado 20/01/2025 17:33 | Atualizado 20/01/2025 17:35

Maricá - A menos de 40 dias para o desfile oficial, a União de Maricá já começou o armazenamento das fantasias que vão brilhar na Marquês de Sapucaí no enredo “O cavalo de Santíssimo e a coroa do Seu 7”. Desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira, a história vai homenagear a figura da mãe de santo Cacilda de Assis e de Seu 7 da Lira, famosa entidade da umbanda carioca e que fez história nas décadas de 70 e 80, na busca pelo título da Série Ouro e o acesso ao Grupo Especial.

De acordo com o diretor de carnaval Wilsinho Alves, mais da metade das fantasias das alas de comunidade estão prontas, enquanto o restante já está em fase de finalização, com a aplicação das penas e acabamentos. Ele destacou que a União de Maricá tem seguido o seu planejamento para fazer bonito na Avenida:

- Estamos muito satisfeitos com o andamento do trabalho. As equipes estão comprometidas e dedicadas a cada detalhe para que possamos levar um desfile à altura da grandiosidade do nosso enredo. É um momento especial para todos nós - afirmou o diretor de carnaval, que completou:

- Seguimos firmes no cronograma e confiamos na força da nossa comunidade para brilhar na Sapucaí. Queremos emocionar o público e conquistar o título para chegarmos ao Grupo Especial, o grande objetivo da diretoria e da cidade. Em breve, divulgaremos o calendário da entrega das fantasias para os nossos componentes - completou Wilsinho Alves.

Em 2025, a União de Maricá será a sexta escola a desfilar na sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Para chegar forte até lá, a escola tem ainda seis ensaios programados, sendo cinco em Maricá e outro na Marquês de Sapucaí.