Treinamento da Brigada de Incêndio em Maricá - Foto: Júlio Silva

Treinamento da Brigada de Incêndio em MaricáFoto: Júlio Silva

Publicado 20/01/2025 16:07

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, está investindo na qualificação contínua dos profissionais. Na última quarta-feira (15/01), 135 trabalhadores que atuam nas unidades de Urgência e Emergência concluíram um treinamento em brigada de incêndio. A capacitação incluiu três turmas, com 45 vagas, e abrangeu ensinamentos teóricos e práticos essenciais para que os participantes saibam como agir em incidentes com fogo no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã, na UPA Municipal (UPAM) Santa Rita e nas ações do programa Melhor em Casa.

Com isso, cada unidade de Urgência e Emergência terá uma brigada de incêndio à disposição para que, caso ocorra algum incêndio, os colaboradores tenham ciência de como atuar para evitar danos mais elevados e contribuir para salvar vidas, evacuando os locais com agilidade.

O secretário de Saúde, Marcelo Velho, ressaltou que a formação continuada dos profissionais é fundamental, garantindo mais segurança e qualidade em situações do dia a dia. “Investir na qualificação profissional contínua dos trabalhadores da rede de saúde é um dos objetivos da nossa gestão. Com a formação em brigada de incêndio, as equipes das unidades de Urgência e Emergência estarão mais atentas e saberão os procedimentos adequados para evacuar os espaços em casos desse tipo. Isso é essencial para garantir o bem-estar dos pacientes e também dos trabalhadores”, afirmou.

Karyna Inácio, engenheira de segurança do trabalho, destacou o processo de participação no treinamento e o papel para a atuação em emergências. “Os técnicos passaram em cada setor para saber quem gostaria de ser brigadista, um ato que é voluntário. A partir disso, dividimos as turmas para esse momento importante de capacitação das nossas equipes. As brigadas são de extrema importância para casos de princípios de incêndio, onde os colaboradores podem atuar nesses focos antes da chegada dos bombeiros, evitando pânico e ajudando na evacuação”, acrescentou.

Entre os tópicos abordados na formação, estavam: os agentes que podem causar incêndios em unidades de saúde, como atuar de forma qualificada em momentos de incêndio ou presença de fumaça, formas corretas de manusear extintores, além de técnicas para apagar e desinstalar botijões de gás. O treinamento foi ministrado por profissional capacitado na área e também orientou os presentes sobre como evacuar as unidades, com segurança, em meio ao fogo.

Profissionais da rede aprovam a iniciativa

Alex Willian, maqueiro do Hospital Conde Modesto Leal, foi um dos participantes da formação em brigada de incêndio. Ele aprovou os ensinamentos que recebeu na capacitação e disse que irá compartilhá-los para outras pessoas. “Eu agradeço por ter participado dessa iniciativa, onde obtive um conhecimento diferenciado, com ensinamentos que vou levar para o resto da vida. É um momento de interação e aprendizado, mostrando que podemos lidar com pequenos problemas e não precisamos ter medo. É a primeira vez que participo e, com certeza, vou compartilhar esses conhecimentos com outras pessoas”, garantiu.

Simone Pereira, recepcionista do Hospital Municipal Conde Modesto Leal, pontuou que as orientações que recebeu no treinamento serão aplicadas no dia a dia. “É muito especial poder participar novamente dessa formação, onde foram compartilhados ensinamentos sobre salvamento de pessoas em situação de urgência, o que é essencial. São coisas que acontecem perto de nós e precisamos saber como agir, e nessa capacitação aprendi cada vez mais, superando todas as minhas expectativas”, concluiu.