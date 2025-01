Prisão em flagrante - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Prisão em flagrante

Publicado 17/01/2025 13:01 | Atualizado 17/01/2025 13:02

Maricá - Na madrugada desta sexta-feira (17), agentes do Grupamento Maria da Penha (GMAP) prenderam em flagrante um homem acusado de descumprir uma medida protetiva e agredir agentes de segurança em Itaipuaçu.

A equipe foi acionada pelo CIOSP após a vítima, casada com o acusado há 25 anos, relatar que ele invadiu sua residência, arrombando a porta, enquanto ela estava acompanhada de um familiar e do neto. A vítima já havia registrado uma ocorrência no início de 2024 por agressões físicas e ameaças de morte, resultando na concessão da medida protetiva.

Segundo a mulher, o comportamento agressivo do acusado vinha se agravando há cerca de um ano. No último dia 8 de janeiro, ele teria desferido socos contra ela e a ameaçado de morte.

Após ser informada de que o homem havia retornado à residência, os agentes se dirigiram ao local e o encontraram deitado em um ambiente escuro. Durante a abordagem, ele resistiu à prisão, agredindo os guardas com chutes e ombradas e proferindo ofensas. Foi necessário o uso de algemas para contê-lo.

O homem foi encaminhado à 82ª DP no Centro da cidade, de lá foi conduzido para a Central de Flagrantes em Niterói (76ª DP). Ele permanece à disposição da Justiça.