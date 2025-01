Prefeito Washington Quaquá fiscalizando obras em Maricá - Foto: Elsson Campos

Prefeito Washington Quaquá fiscalizando obras em MaricáFoto: Elsson Campos

Publicado 16/01/2025 08:21 | Atualizado 16/01/2025 08:25

Maricá - O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, realizou na manhã desta quarta-feira (15) uma série de vistorias em obras estratégicas pela cidade. A ação teve como objetivo acompanhar de perto o andamento dos projetos que visam melhorar de forma emergencial a infraestrutura urbana e a qualidade de vida dos moradores, como as obras da Operação “Tapa-buraco”, os mutirões de limpeza na Rodovia Amaral Peixoto e o serviço de recapeamento das vias da cidade. Os serviços que estão sendo executados pela equipe priorizam os pontos de maior necessidade, identificados por meio de vistorias e demandas da população.

Quaquá esteve na Mumbuca e em Itapeba. Durante as visitas, o prefeito destacou o compromisso de sua gestão com a eficiência e a melhoria contínua na infraestrutura. “Estamos trabalhando para garantir que essas obras atendam às necessidades da nossa população e sejam concluídas dentro do prazo, com a qualidade que Maricá merece. Além de trazer mais conforto e reduzir os prejuízos dos motoristas e moradores”, afirmou Quaquá.

Recapeamento das ruas do condomínio Santa Paula

A autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar) promoveu, nesta quarta-feira (15), o segundo dia de realização do recapeamento das ruas do condomínio de Santa Paula, no distrito de Inoã. A ação, iniciada ontem no bairro, ocorrerá ao longo de toda esta semana, proporcionando mais conforto aos moradores. Esta iniciativa também tem o apoio das equipes da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar) e da Secretaria Especial de Promoção para as Comunidades. Elas estão realizando os estudos para as obras de drenagem.

Recapeamento noturno no bairro do Flamengo

Na noite de terça-feira (14), por meio da Diretoria Operacional de Obras Indiretas, foi dada continuidade ao serviço de recapeamento da Avenida Roberto Silveira, no bairro do Flamengo, com o objetivo de melhorar as condições da via.

O trabalho foi realizado em conjunto com a Diretoria de Obras Diretas, que está atuando na fresagem, que é um processo que consiste na remoção da camada antiga do asfalto para a aplicação de uma nova, mais resistente e duradoura.

A realização desses serviços no período noturno reforça o compromisso com a eficiência e redução de impactos no trânsito local. O trabalho em horários alternados possibilita maior agilidade na execução das obras, além de minimizar transtornos para os moradores e usuários das vias.