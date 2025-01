União de Maricá na Sapucaí no Carnaval 2024 - Foto: Reprodução

União de Maricá na Sapucaí no Carnaval 2024Foto: Reprodução

Publicado 15/01/2025 09:03 | Atualizado 15/01/2025 09:03

Maricá - A Escola de Samba União de Maricá, teve seu primeiro desfile na Marquês de Sapucaí no Carnaval 2024, e este ano seguirá brilhando no Carnaval carioca, o segundo desfile na Sapucaí será realizado dia 28 de fevereiro, na sexta-feira de Carnaval.

Ano passado a Escola desfilou pela Série Ouro e agora em 2025 o objetivo é o acesso ao Grupo Especial.

Com esse objetivo a União de Maricá abre inscrições para novos integrantes para as alas da Escola, e as inscrições acontecem neste quarta-feira (15) na Quadra da Escola de Samba localizada na Rodovia Amaral Peixoto, ao lado, nas proximidades do Corpo de Bombeiros, as inscrições acontecerão entre 18h e 21h.

Veja os documentos para realizar a inscrição:

RG

CPF

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

1 FOTO 3 x 4