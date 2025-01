Dupla presa por roubo de moto - Foto: Divulgação

Publicado 13/01/2025 09:31 | Atualizado 13/01/2025 09:31

Maricá - Agentes da Polícia Militar em serviço pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) em convênio com a Prefeitura de Maricá prenderam, neste sábado (11/01), dois homens que tentaram fugir de uma abordagem na Orla de Itaipuaçu, quarto distrito de Maricá. Eles estavam em uma moto com registro de furto.

Segundo a Secretaria de Segurança Cidadã, responsável pela gestão do programa, os agentes estavam em patrulhamento quando avistaram a dupla transitando pela via. Ao perceber a presença dos policiais do Proeis, os homens demonstraram nervosismo. Realizada a abordagem, não foi encontrado nenhum material ilícito com os suspeitos, mas constatou-se registro de furto da motocicleta em que ambos estavam.

O secretário de Segurança Cidadã, Coronel PM Júlio Cesar Veras, ressaltou a expertise dos policiais durante a ocorrência. “Os policiais em patrulhamento perceberam o comportamento atípico dos condutores da motocicleta. Essa expertise foi muito importante para o desfecho dessa ocorrência”, destacou.

“A Prefeitura vem investindo continuamente na consolidação do Proeis. Hoje o convênio com Maricá é o maior do Estado, tornando-se referência com viaturas novas, com quantitativo de vagas disponibilizadas e condições de trabalho para os policiais. Isso vem apresentando um reflexo extremamente positivo na diminuição dos índices de criminalidade”, avalia Veras.

A ocorrência foi apresentada na 82º DP (Maricá). Em seguida, os agentes conduziram a dupla até a Central de Flagrantes, em Niterói, na 76º DP, onde ambos ficaram presos e, após os trâmites de praxe, serão conduzidos ao sistema prisional para ficar à disposição da justiça.