Maricá F.C. estreia contra o Botafogo - Foto: Elsson Campos

Publicado 10/01/2025 19:56 | Atualizado 10/01/2025 19:58

Maricá - Finalmente acabou a espera. Amanhã o Maricá FC. faz a sua estreia no Cariocão Superbet 2025. Pela primeira vez em sua curta história de oito anos, o Tsunami disputará uma partida de primeira divisão do Rio de Janeiro. E o adversário será o Botafogo, campeão Brasileiro e da Libertadores na última temporada. O duelo será no Estádio Nílton Santos, o Engenhão, casa do Alvinegro. O confronto está mobilizando a fanática torcida da cidade da Região Metropolitana do Rio. Os dois mil ingressos destinados aos maricaenses se esgotaram na tarde desta sexta-feira.



Hoje pela manhã, o técnico Reinaldo comandou o último treinamento antes da ida para o Rio de Janeiro, onde o elenco ficará concentrado para a partida. O treinador ficou satisfeito com a preparação do elenco para jogo de amanhã. A pré-temporada do clube teve início no começo dezembro. “Foi um período muito bom de trabalho. Tivemos a oportunidade de aplicar nossa ideia de jogo para os novos reforços, que assimilaram rapidamente nossa filosofia de trabalho. Estamos prontos para dar orgulho a nossa torcida e fazer um bom papel nesse Carioca”, disse o treinador, que irá para a sua terceira temporada no banco do Tsunami.

Capitão do time e autor do gol decisivo na disputa de pênaltis que garantiu o acesso do Maricá FC na final contra o Olaria, Sandro confessou que realizará um sonho neste sábado. “Está sendo difícil controlar a ansiedade. A gente está realizando um sonho de criança, que é jogar uma partida de primeira divisão de Carioca e ainda mais contra o Botafogo, o atual campeão da América. Mas vamos controlar bem isso para chegar lá, conseguir um bom resultado e dar alegria para essa torcida que nos apoia tanto”, afirmou.



Elenco reforçado



O Maricá FC. se reforçou para essa temporada. No total, foram onze contratações para fortalecer o elenco que conquistou a Tríplice Coroa em 2024 - Taça Santos Dumont (o primeiro turno da Série A2), o próprio título da Série A2 que garantiu o acesso para o Cariocão Superbet 2025 e a Copa Rio. São eles o lateral-esquerdo Marcelinho, os volantes João Victor Bezerro e Matheus Banguelê, os meias Bruninho e Gutemberg, o atacante Jefferson Tavares e o centroavante Sergio.

Juntam-se a eles os quatro estrangeiros contratados: o zagueiro uruguaio naturalizado brasileiro Felipe Carvalho, os atacantes equatorianos Johan Mina e Kevin Mercado e o centroavante argentino Mathias Roskopf.

A partida começa às 16h e terá transmissão da Band na TV aberta, do canal pago Premiere e nas plataformas digitais do Canal Goat na internet.