Drogas apreendidas - Foto: Jornal O Dia

Publicado 09/01/2025 16:48 | Atualizado 09/01/2025 16:59

Maricá - No fim da tarde desta quinta-feira (09) um homem foi preso por tráfico de drogas e por estar com uma motocicleta clonada.

Agentes do CIOSP (Centro Integrado de Operações de Segurança) da Secretaria da Ordem Pública, sob o comando do Coronel Julio Veras, avisaram ao Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM, comandados pelo Major Yeddo, de que uma motocicleta suspeita circulava pelas ruas do bairro do bairro de São José do Imbassaí.

Após o aviso ao agentes da 6ª Cia, agentes do PROEIS ((Programa Estadual de Integração na Segurança) também foram acionados Foi quando os Agentes foram até Rodovia Amaral Peixoto, onde a moto circulava já na altura do bairro de Itapeba e abordaram o motociclista.

Então foi constatado que além da motocicleta possivelmente clonada, o elemento estava carregando no baú da moto uma enorme quantidade de drogas, muitos pinos de cocaína , ainda a ser contabilizada.

O elemento estaria agundo como um motoboy do tráfico.

Preso em flagrante, foi levado para a 82ª DP no Centro de Maricá e em seguida para a Central de Flagrantes em Niterói.