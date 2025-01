Equipe de Segurança Pública - Foto: Bernardo Gomes

Maricá - O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, recebeu, nesta terça-feira (07), no Espraiado, o secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (Sesp-RJ), Victor dos Santos, para tratar de uma parceria entre o município e o Governo do Estado. Em pauta está a realização de um projeto piloto que permitirá a troca de informações e integração de sistemas, com o intuito de tornar Maricá a cidade mais segura do país.

A comitiva do Governo do Estado esteve, antes, no Centro Integrado de Operações na Segurança Pública (Ciosp), onde as autoridades puderam conhecer a estrutura e a forma com que as informações processadas contribuem ativamente para a segurança pública de Maricá.

“Venho conversando com o governador Cláudio Castro, que tem sido um grande parceiro, e vamos iniciar um projeto piloto com a Secretaria de Estado de Segurança Pública aqui em Maricá. Nós vamos ser a cidade mais segura do Brasil, fruto dessa parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado”, disse Quaquá.

Reivindicação antiga da população maricaense, a instalação de um batalhão da Polícia Militar também foi pauta da reunião. “Foi uma reunião boa, falamos sobre o batalhão e várias sugestões para compor o efetivo. Estamos vendo soluções, mas o batalhão sairá do papel, é uma determinação do governador e do secretário de Segurança Pública”, completou o prefeito.

O secretário Victor dos Santos fez um balanço da visita a Maricá. “O primeiro passo é a inclusão da cidade na nossa comunidade de inteligência, já saímos daqui com esse apontamento. Vamos indicar Maricá como um ponto focal de inteligência. A gente vai integrar e ampliar toda essa tecnologia, uma atenção do prefeito. Vamos fazer com que Maricá seja uma referência na segurança pública no estado”, afirmou.

Um aplicativo para dispositivos móveis será desenvolvido para agilizar e facilitar o acesso dos agentes de segurança pública aos bancos de dados tanto municipal quanto estadual. “Todo o nosso sistema será integrado com a Sesp-RJ. Está sendo criado um aplicativo onde o banco de dados será disponibilizado para nossos guardas municipais, por exemplo, que com um smartphone poderão pesquisar diversas informações de segurança pública”, explicou o secretário de Segurança Cidadã de Maricá, coronel Júlio Veras, que também participou da reunião.

“O acesso a essas informações é importantíssimo para os nossos agentes que estão trabalhando diuturnamente nas ruas. Vamos trocar, por um canal técnico, dados e conhecimentos produzidos por ambas as inteligências em prol do combate à criminalidade no nosso município”, concluiu Veras.

O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) tem, atualmente, 721 câmeras espalhadas pelos quatro distritos de Maricá: Sede, Ponta Negra, Inoã e Itaipuaçu. Dessas, 576 são de CFTV, responsáveis pelo monitoramento, e outras 145 do tipo OCR estrategicamente posicionadas em 64 pontos do município. Outras 44 câmeras de reconhecimento facial estão em fase de teste.

O local funciona 24 horas por dia e tem ajudado a solucionar crimes – inclusive em outros estados. Em 2024, instituições de todo Rio de Janeiro solicitaram imagens para solucionar casos. Os pedidos são protocolados por diversas delegacias da região (Maricá, Niterói, São Gonçalo, Campinho, inclusive especializadas, como a Antissequestro), órgãos de segurança, além de outros departamentos.

O Ciosp é integrado com os demais órgãos de segurança, como a Guarda Municipal e policiais da 6ª Companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar (responsável pelo policiamento da cidade).