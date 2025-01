Quaquá fecha parceria com empresa de pescados - Foto: Leonardo Fonseca

Publicado 07/01/2025

Maricá - O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, esteve na sede da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), nesta terça-feira (07), recebendo o fundador e empresário do “O Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa”, António Quaresma. O objetivo do encontro, que também contou com a presença do vice-prefeito, João Maurício, do secretário de Pesca, Xandi de Bambuí, do presidente da Codemar, Hamilton Lacerda, do presidente da Biotec, Marlos Costa, e do ator Antônio Grassi foi discutir a possibilidade de Quaresma iniciar suas operações no Brasil, começando por Maricá.

Ao todo, o empresário possui 20 lojas “O Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa” em Portugal e uma na Times Square, em Nova Iorque. Ele também é responsável pela fábrica de pescados enlatados, lojas de pastéis de bacalhau com queijo da Serra da Estrela e o Museu da Cerveja, entre outros empreendimentos.

Segundo o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, a ideia é convencer Quaresma a virar parceiro do município. “Além desse início das operações do ‘O Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa’, queremos fazer outras parcerias com Quaresma, porque ele é uma usina de ideias e um homem que pratica uma economia inclusiva, que valoriza as pessoas e tem muito a ver com Maricá”, afirmou Quaquá.

Foi essa economia humanizada, voltada às pessoas, que conquistou Quaresma. Após a reunião, o empresário aproveitou para conhecer outros projetos da cidade, como a Casa Darcy Ribeiro e a Centro de inovação em Aquicultura de Maricá (Ciamar). “É uma honra enorme ter sido recebido em Maricá, ainda mais por uma pessoa tão importante quanto o prefeito Washington Quaquá. Normalmente não costumo fazer esses encontros, mas quando soube do humanismo que ele aplicava na economia fiquei fascinado. Maricá poderá simbolizar o epicentro dessa humanização”, disse Quaresma.

Fábrica de conservas

O presidente da Codemar, Hamilton Lacerda, lembrou que a grande responsável por ancorar o projeto em parceria com António Quaresma vai ser a Biotec, subsidiária da companhia, cujo nome passará para Amar (Alimentos Maricá), sob liderança de Marlos Costa.

“A Codemar vai estar inserida nesse projeto, dando o apoio necessário para a preparação de produtos na área alimentícia, em particular na indústria de conservas. A ideia, inclusive, no desenvolvimento das atividades do Ciamar, é atrair as famílias e pequenos produtores para aprender a cultura do camarão e da tilápia para que alguns desses tanques sejam gerenciados por três, quatro, cinco famílias associadas”, ressaltou Lacerda.

De acordo com o presidente da Biotec, futura Amar, a presença de Quaresma foi uma aula sobre a indústria de conservas no mundo, especialmente em Portugal. “Vamos estabelecer aqui uma fábrica de conservas, espelhando um pouco do que o António fez lá em Portugal, para que nós possamos levar também essa ideia para o mercado brasileiro”, finalizou Marlos.